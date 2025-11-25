Jeśli planowaliście zakup konsoli, teraz jest na to dobry moment. W dużych sklepach z elektroniką można trafić na atrakcyjne promocje na PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro — ceny są niższe nawet o kilkaset złotych.

Konsola PlayStation 5 to nowoczesny sprzęt, który pozwala nie tylko grać w najnowsze tytuły, ale też korzystać z multimediów — oglądać filmy i seriale, słuchać muzyki, a nawet komunikować się ze znajomymi online. To również świetne centrum rozrywki domowej, które sprawdzi się zarówno podczas samotnych sesji, jak i wspólnych wieczorów z rodziną czy przyjaciółmi.

Osoby, które zwlekały z zakupem, mają teraz dobry moment na decyzję — dzięki promocjom z okazji Black Friday w polskich sklepach można znaleźć bardzo korzystne oferty.

Promocje na PlayStation 5

Najtańsze wersje PlayStation 5 Slim Digital można kupić już za 1599 zł (zamiast 2199 zł) — to porównywalna cena do konkurencyjnego, choć wyraźnie słabszego, Xboxa Series S. Warto szczególnie zwracać uwagę na starszą wersję, tzw. D-Chassis, wyposażoną w dysk o pojemności 1 TB. Nowsze modele E-Chassis oferują tylko 825 GB.

Jeśli zależy Wam na napędzie optycznym, który pozwala uruchamiać fizyczne wersje gier oraz odtwarzać filmy, dobrym wyborem będzie PlayStation 5 Slim 1 TB (bez dopisku „Digital”). Wersję z napędem można kupić za 1999 zł zamiast 2449 zł — standardowo w zestawie znajduje się jeden kontroler, natomiast dopłacając 250 zł (do 2249 zł, wcześniej 2649 zł) można wybrać konfigurację z dodatkowym padem.

Promocje na PlayStation 5 Pro

Sklepy obniżyły też ceny lepszej wersji PlayStation 5 Pro — standardowy model przeceniono z 3499 zł na 3099 zł, co wydaje się bardzo dobrą ofertą jak na tak przyszłościowy sprzęt. W podobnej cenie znajdziemy Xbox Series X, który zapewnia gorszą specyfikację.

PlayStation 5 czy PlayStation 5 Pro?

PlayStation 5 Slim to odchudzona, standardowa wersja konsoli, oferująca tę samą wydajność co pierwotny model, ale w mniejszej obudowie. PlayStation 5 Pro jest wyraźnie mocniejsza — ma szybszy układ graficzny, lepsze wsparcie dla rozdzielczości 4K oraz bardziej stabilne działanie w wyższych ustawieniach. Dla graczy oznacza to płynniejszą rozgrywkę, lepszą jakość obrazu i możliwość korzystania z trybów „performance” w jeszcze wyższych parametrach.

PS5 Slim będzie odpowiednia dla osób, które chcą grać w najnowsze tytuły, ale nie potrzebują maksymalnej wydajności i chcą wydać mniej. Z kolei PS5 Pro sprawdzi się u graczy z telewizorami 4K lub monitorami o wysokiej częstotliwości odświeżania, którzy oczekują najlepszej jakości obrazu. Jeśli myślisz o bardziej „przyszłościowym” sprzęcie, szczególnie na kilka lat do przodu, wersja Pro będzie lepszym wyborem.