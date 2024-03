Marzy Wam się powrót do Adamczychy? – Zatem mamy bardzo dobre wieści. Jan Paweł zaprosi Was do swoich włości raz jeszcze! 2. sezon “1670” został oficjalnie zapowiedziany. Otrzymaliśmy też przybliżoną – nie tak odległą – datę premiery.

2. sezon 1670 oficjalnie zapowiedziany

Choć powstanie 2. sezonu “1670” zdawało się zaledwie formalnością, oficjalna zapowiedź kontynuacji polskiego hitu wywołała potężną falę entuzjazmu.

Serial z Bartłomiejem Topą w roli głównej zyskał ogromną popularność w kraju nad Wisłą, odwołując się do słodko-gorzkiego poczucia humoru Polaków w kontekście historii Rzeczpospolitej szlacheckiej.

Świetne teksty autorstwa Jakuba Rużyłły i dorównująca im gra aktorska zagwarantowały produkcji sukces, o jakim marzy niejeden. Przez całe 11 tygodni przypominało o nim zestawienie TOP 10 Netflixa, w którym zamykał się tytuł.

rozwiń

Podążając za słowami Kuby Razowskiego, Netflix Series Manager, CEE:

Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców, na czele z duetem reżyserskim Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji.

2 sezon 1670 – data premiery na Netfliksie

Choć kierunek, w jakim zmierzać będzie sequel, trzymany jest w tajemnicy, zdążono już podzielić się z widzami kilkoma faktami na jego temat.

Premiera 2. sezonu serialu zaplanowana jest na 2025 rok. Wiadomo też, że niezmiennie pracują nad nim Jakub Rużyłło w roli scenarzysty oraz Ivo Krankowski i Jan Kwieciński na stanowiskach producenckich.

Źródło: Netflix