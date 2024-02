Remedium na walkę ze współdzieleniem kont przez Netflixa miał być dla użytkowników wprowadzony w 2022 roku (w niektórych krajach) pakiet z reklamami. Jak się okazuje, te ostatnie to nie jedyny koszt, jaki ponoszą widzowie, pragnący płacić mniej.

Pakiet z reklamami – Netflix blokuje dostęp do kompletnej biblioteki

Według najnowszych doniesień serwis blokuje dostęp do wybranych filmów i seriali subskrybentom najtańszego pakietu. Tym, którzy chcą się z nimi zapoznać, sugeruje zaś zmianę planu subskrypcji.

Krok ten nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Zapowiadany był bowiem już z chwilą ogłoszenia nowego pakietu i pozostaje w bezpośrednim związku z kształtem umów licencyjnych, nie przewidujących możliwości osadzenia bloków reklamowych w niektórych produkcjach.

Podczas gdy zdecydowana większość programów telewizyjnych i filmów jest dostępna w planie z reklamami, wybrane nie są z powodu ograniczeń licencyjnych

– można przeczytać w oficjalnym komunikacie Netflixa.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku “Nocy dziękczynienia” – ubiegłorocznego horroru, za sprawą którego sprawa blokowania przez Netflixa dostępu do treści została nagłośniona. Podobny problem występuje w odniesieniu do tytułów, takich jak "The Walking Dead", "Peaky Blinders" czy "House of Cards".

Pakiet z reklamami Netflixa – kiedy w Polsce?

Na ten moment pakiet z reklamami Netflixa nie jest dostępny dla polskich użytkowników. Nie mieliśmy też okazji usłyszeć żadnych zapowiedzi w sprawie terminu, w którym zadebiutuje nad Wisłą. Kiedy jednak to już nastąpi, warto pamiętać o wiążących się z planem ograniczeniach, aby uniknąć późniejszych rozczarowań.

