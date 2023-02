Cotygodniowe premiery odcinków “The Last of Us” oraz nadchodzący debiut kinowy “Super Mario Bros.” stały się dla twórców satyrycznego Saturday Night Live świetną okazją, aby… połączyć te dwa światy. Zobaczcie efekty!

Pedro Pascal jako Mario z Super Mario Bros. w konwencji The Last of Us? Zobaczcie sami!

Rezultatem wspomnianego na wstępie zabiegu jest skecz z udziałem samego Pedra Pascala (serialowy Joel), w którym ten wciela się w tytułowego bohatera nadchodzącego filmu animowanego.

Oprócz niego w wideo pojawiają się także inne postaci związane z uniwersum: Peach, Bowser, Yoshi, Toad, Luigi oraz Goomby, stanowiące odpowiednik Klikaczy z “The Last of Us”.

To nie jedyne nawiązanie do święcącego tryumfy serialu – sceneria wielokrotnie czerpie bowiem z postapokaliptycznej rzeczywistości, w której osadzono akcję najnowszego hitu HBO Max.

Jak widać, Pedro Pascal jako Mario z Super Mario Bros. przypadł internautom do gustu. Klip stał się bowiem prawdziwym wiralem!

Znajdziecie go poniżej:

The Last of Us, Super Mario Bros. – kiedy premiera?

Odcinki “The Last of Us” debiutują co tydzień w serwisie HBO Max. Obecnie znajdziecie w nim 3 epizody. Kolejny z nich zasili bibliotekę platformy już jutro. Co więcej, wiadomo już, że na jednym sezonie się nie zakończy!

Premiera “Super Mario Bros.” również nie każe nam na siebie długo czekać. Tytuł zawita do polskich kin 26 maja 2023 roku.

Źródło: Deadline, materiały prasowe