Fabuła to prawdopodobnie ostatnia rzecz, jakiej będziemy szukać w grze Serious Sam 4. Mimo to – jak zapewniają twórcy – będziemy w stanie ją znaleźć. Przygotowali nawet fabularny zwiastun, stanowiący wprowadzenie w przedstawianą historię.

Zobacz najnowszy, fabularny zwiastun Serious Sam 4

Fabularny zwiastun gry Serious Sam 4 trwa niespełna półtorej minuty. Stanowi zaproszenie do świata, w którym ludzkość jest ciemiężona przez hordy Mentala opanowujące kolejne fragmenty naszej planety. W czasach, w których trudno jest już mieć jakąkolwiek nadzieję, jest grupa, która nie zamierza dawać za wygraną. To Earth Defense Force, na czele z niejakim Samem Stone’em, znanym jako „Serious”.

Serious Sam 4 w pigułce, czyli: co, gdzie i kiedy?

Pomimo czwórki w tytule, najnowsze dzieło ekipy Croteam będzie fabularnym prequelem serii pierwszoosobowych strzelanek, w których chaos jest stanem normalnym. Nie inaczej będzie tym razem, więc przygotujcie się na szalenie (tak, to dobre słowo!) dynamiczną akcję i wystrzeliwanie nabojów w ilościach hurtowych. Wszystko to w całkiem przyjemnym dla oka środowisku.

A musicie jeszcze wiedzieć, że na to przygotowywanie się nie macie zbyt wiele czasu. Premiera gry Serious Sam 4 odbędzie się już 24 września, a więc w najbliższy czwartek. Produkcja póki co zmierza wyłącznie na pecety: będzie dostępna na Steamie i GOG-u. Z czasem ma jednak trafić też na konsole.

Źródło: Devolver Digital, Dark Side of Gaming

Czytaj dalej o strzelankach: