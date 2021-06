Ze zwiastuna na zwiastun Shadow Warrior 3 zapowiada się lepiej i lepiej. Polacy tworzą zwariowaną strzelankę – jeszcze bardziej różnorodną, jeszcze ładniejszą i jeszcze bardziej szaloną niż wydana pięć lat temu „dwójka”.

Konferencja Devlover Digital na E3 2021 nie przyniosła zbyt wielu gorących zapowiedzi czy materiałów. Zdecydowanie na plus wyróżnił się świeżutki zwiastun gry Shadow Warrior 3, po brzegi wypełniony fragmentami rozgrywki. Rozgrywki wyjątkowo krwawej i zwariowanej, dodajmy. Zapowiada się nie lada gratka dla fanów DOOM-a, filmów gore i azjatyckich klimatów. Mieszanka wybuchowa? Oj tak, zdecydowanie!

Zobacz najnowszy gameplay trailer Shadow Warrior 3 z E3 2021:

W Shadow Warrior 3 trup ściele się gęsto, a przerwy między starciami to coś, co praktycznie nie występuje. Jest za to wiele broni do wykorzystania w walce z najrozmaitszymi przeciwnikami. Wszystko to, by dotrzeć do pradawnego smoka i unicestwić go, zanim on doprowadzi do apokalipsy. Tylko Lo Wang może go powstrzymać i twoim zadaniem jest dopilnowanie, by tak właśnie się stało.

Niestety nadal nie znamy dokładnej daty premiery gry Shadow Warrior 3. Pozytywna wiadomość jest taka, że twórcy wciąż przewidują, że do debiutu dojdzie przed końcem bieżącego roku. Platformy docelowe to komputery osobiste oraz konsole Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Devolver, Flying Wild Hog