Warner Bros. Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Martwe zło: Przebudzenie. Trzeba przyznać, że to dość konkretny materiał.

Sam Raimi i Martwe zło powracają

Można chyba stwierdzić, że horror to jeden z popularniejszych gatunków filmowych. Każdy ich sympatyk może mieć własne propozycje, które umieściłby na liście kultowych horrorów, ale w ogólnym rozrachunku bardzo często przewija się w takich zestawieniach Martwe zło. Na ten rok zaplanowano jego powrót.

Martwe zło: Przebudzenie to film New Line Cinema i Renaissance Pictures, którego scenarzystą i reżyserem jest Lee Cronin. Dla wielu ważniejszą informacją może być jednak to, iż producentami wykonawczymi są między innymi Sam Raimi, czyli twórca tej serii, oraz Bruce Campbell wcielający się swojego czasu w głównego bohatera (w dwóch pierwszych filmach i serialu Ash kontra martwe zło).

Pierwszy zwiastun okazuje się dość konkretny, pokazuje naprawdę sporo. Fani cyklu zapewne od razu dostrzegą, że tym razem akcja będzie rozgrywała się nie w lasie, ale w mieście. Dwie nieutrzymujące ze sobą kontaktu siostry po latach zdecydują się na spotkanie, które przerodzi się w koszmar. Nie z powodu kłótni, ale czegoś znacznie gorszego. Domyślacie się? Pojawią się demony potrafiące przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami.

Martwe zło: Przebudzenie - zwiastun

Kiedy premiera Evil Dead Rise?

I jak, coś dla Was? Martwe zło: Przebudzenie będzie dystrybuowane na całym świecie przez Warner Bros. Pictures. Na seans trzeba będzie wybrać się do kina.

Premierę na rynku północnoamerykańskim zaplanowano na 21 kwietnia 2023 roku, inne regiony tym razem poczekają odrobinę krócej, bo do 19 kwietnia 2023 roku.

Źródło: Warner Bros