Sherlock Holmes: Chapter One to tytuł najnowszej odsłony serii, która w przeszłości miewała lepsze i gorsze chwile. Ta nowa część zapowiada się naprawdę nieźle, a kolejny materiał tylko nas w tym utwierdza.

Minęło już kilka dobrych miesięcy, odkąd mogliśmy zobaczyć zapowiedź gry Sherlock Holmes: Chapter One. Aż do teraz jednak musieliśmy czekać na pierwsze (i to niezbyt obszerne) fragmenty samej rozgrywki. Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Frogwares opublikowała nowy teaser, pozwalający spojrzeć na to, jak będzie wyglądać zabawa w najnowszej odsłonie przygód wybitnego detektywa.

Zobacz gameplay teaser gry Sherlock Holmes: Chapter One:

Choć odsłona jest nowa, nie spodziewaj się kontynuacji historii opowiedzianej w dotychczasowych częściach. Zamiast tego cofniemy się do początków historii Sherlocka Holmesa. Wcielimy się w 21-latka starającego się rozwikłać zagadkę śmierci swojej matki, u boku swojego najlepszego przyjaciela, Jona (nie Johna Watsona).

Przygotuj się na 5 głównych zadań (połączonych w jedną opowieść), na których wykonanie potrzebne będzie od 12 do 15 godzin. Cała gra – wraz z ponad 30 zadaniami pobocznymi – wypełni ci natomiast od 40 do 50 godzin, co brzmi jak solidna porcja rozrywki. Czas ten upłynie ci na szukaniu poszlak, łączeniu faktów i oskarżaniu winnych (lub niewinnych – bo i tak może się zdarzyć). Jeśli będzie to uzasadnione, mogą również wystąpić inne aktywności (nie wyłączając z tego bójek).

Premiera Sherlock Holmes: Chapter One jest już blisko

Gra Sherlock Holmes: Chapter One ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Zagramy na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One oraz komputerach osobistych (tytuł zadebiutuje równocześnie na platformach Steam, GOG i Epic). A już w przyszłym miesiącu mamy doczekać się konkretniejszego materiału wideo. Tak, nadciąga pełnokrwisty gameplay.

