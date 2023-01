Zobaczcie zwiastun “Sick” – nowego, docenionego horroru od scenarzysty “Krzyku”. Premiera już w przyszłym tygodniu.

Zwiastun Sick, czyli morderstwo na kwarantannie

“Sick” to nowy tytuł, który wyszedł spod pióra Kevina Williamsona (seria “Krzyk”) i został przeniesiony na ekran przez Johna Hyamsa (“Psychol”, “Uniwersalny żołnierz”). O jego debiucie mogliście usłyszeć już we wrześniu zeszłego roku, kiedy to pojawił się na teksańskim, dorocznym festiwalu filmowym Fantastic Fest. Od tej pory zebrał wiele przychylnych opinii, gromadząc na swoim koncie m.in. 94% pozytywnych recenzji na łamach Rotten Tomatoes.

W związku z nadchodzącą premierą właśnie udostępniono zwiastun “Sick”. Ten przenosi nas w czasie do samych początków pandemii koronawirusa, podczas której bohaterowie zmuszeni są odbyć kwarantannę w pewnym domu nad jeziorem. Z czasem okazuje się, że ich izolacja jest jedynie pozorna, gdyż na miejscu znajduje się nieproszony gość. Wraz z jego przybyciem leniwa sceneria przeistacza się w scenę dla mordu.

Sick – obsada

Zwiastun “Sick” jest okazją do zobaczenia na ekranie Gideon Adlon (“Strażnicy cnoty”) oraz Bethlehem Million (“I tak po prostu”). W obsadzie znaleźli się również: Marc Menchaca, Jane Adams, Dylan Sprayberry oraz Charla Bocchicchio.

Kiedy premiera?

Film zadebiutuje na łamach Peacock 13 stycznia tego roku.

Źródło: Deadline, materiały prasowe