Już za kilka dni na konsolach PlayStation oraz PC zadebiutuje Sifu. Bijatyka od studia Sloclap od początku wykazywała potencjał, aby kiedyś przenieść ją na ekrany kin. W nowym, krótkim klipie dostaliśmy przedsmak tego, jak Sifu może wyglądać na dużym ekranie.

Obecnie oczy całego gamingowego świata zwrócone są w stronę Dying Light 2. Nie można jednak zapominać, że luty 2022, to również premiery innych wielkich hitów, takich jak Horizon Forbidden West, Total War: Warhammer III, czy Elden Ring. Jednak zanim ponownie wybierzemy się na podróż wraz z Aloy lub po raz kolejny zginiemy z rąk bossa w produkcji FromSoftware, będziemy mieli okazję wcielić się w młodego adepta kung-fu w grze od studia Sloclap – Sifu. Jeśli natomiast tęsknicie za filmami z Brucem Lee, to nie wykluczone, że Sifu: At The Cost of Time chociaż w niewielkim stopniu poprawi Wam nastrój.

Produkcja powstała dzięki współpracy studia Sloclap oraz reżysera Christophera Clarka Cowana. 9-minutowy film powstał oczywiście na podstawie gry Sifu, w której to młody adept kung-fu pragnie zemsty na zabójcach swojej rodziny. Zobaczcie sami, bo naprawdę jest co oglądać.

Zobacz Sifu: At The Cost of Time

Kiedy premiera gry Sifu?

Jeśli spodobał Wam powyższy film i już nie możecie doczekać się premiery gry Sifu, to na szczęście nie musicie długo czekać. Produkcja zadebiutuje bowiem 8 lutego 2022 roku na PC, PS5 oraz PS4. Eh, tyle dobrych gier w tym lutym, a czasu na granie jak nie było, tak nie ma, co nie?

Jak Wam się podoba powyższy film? Chcielibyście zobaczyć pełną adaptację gry Sifu na dużym ekranie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Sloclap