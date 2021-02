Podobały Ci się filmy, w których główne role odgrywali Bruce Lee czy Jackie Chan? Sifu może okazać się grą, która wciągnie Cię równie mocno.

Sifu jedną z niespodzianek State of Play

Na pokazie State of Play miało pojawić się 10 gier i tak też się stało. W większości były to produkcje, o których już wcześniej słyszeliśmy, takie jak np. Kena: Bridge of Spirits. W gronie nielicznych zaskoczeń znalazł się z kolei Sifu. Z pierwszych zapowiedzi oraz krótkiego materiału wideo można wyciągnąć wniosek, że będziemy mieli do czynienia z dwoma elementami wyróżniającymi Sifu na tle innych gier akcji.

Pierwszy to oprawa graficzna, a drugi fakt, że bardzo mocno zaakcentowano tu sposób, a właściwie styl walk. Twórcy (dodajmy, że chodzi o studio Sloclap), nie uciekają od inspiracji. Twierdzą, że były nimi pasja do kung-fu oraz filmów o sztukach walki. Możecie wierzyć lub nie, poniżej natomiast rzucić okiem na pierwszy zwiastun gry.

Sifu to opowieść o zemście

Ujawnione, dość skąpe informacje skupiają się między innymi na fabule. Historia nie wydaje się szczególnie skomplikowana i zaskakująca. Głównym bohaterem Sifu będzie młody adept kung-fu, który poświęcił wszystko w dążeniu do zemsty. Powodem takiego obrotu spraw stała się utrata rodziny, która została zamordowana przez oddział tajemniczych zabójców. Osiem lat życia treningów i przygotowywań do zemsty będzie miało finał na oczach graczy. Oczywiście tych, którzy zdecydują się bohaterowi pomóc. Od strony technicznej, będzie to trzecioosobowa gra akcji skupiająca się na rozgrywce single player.

Premiera Sifu ma odbyć się jeszcze w tym roku. Przez chwilę wydawało się, że gra będzie dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4. Można jednak spodziewać się jej również na PC (Epic Games Store).

