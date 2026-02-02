Producenci monitorów gamingowych nie zwalniają tempa. Po erze 360 i 500 Hz nadchodzi nowy rekord – 1000 Hz. Philips Evnia 27M2N5500XD ma wyznaczyć nowy standard płynności i pokazać, jak daleko może posunąć się technologia dla graczy.

Producenci monitorów do grania od lat prześcigają się w podnoszeniu częstotliwości odświeżania. Jeszcze niedawno 144 Hz było standardem dla graczy, później przyszła era 240 i 360 Hz, a dziś na rynku pojawiają się konstrukcje oferujące nawet kilkaset herców. Zgodnie z zapowiedziami z ubiegłego roku do tego wyścigu dołączyła również firma Philips, prezentując monitor Evnia 27M2N5500XD (istotny jest dopisek "XD"), który ma być pierwszym modelem o odświeżaniu sięgającym 1000 Hz dostępnym w sprzedaży.

Pierwszy monitor 1000 Hz w ofercie Philipsa

Philips Evnia 27M2N5500XD został wyposażony w 27-calową matrycę Fast IPS, skierowaną głównie do graczy e-sportowych i entuzjastów maksymalnej płynności obrazu. W standardowym trybie monitor wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 × 1440 px przy odświeżaniu 500 Hz, z możliwością podkręcenia do 540 Hz.

Reklamowaną częstotliwość 1000 Hz można jednak uzyskać dopiero po obniżeniu rozdzielczości do 1280 × 720 px. To kompromis, który jasno pokazuje, że monitor celuje przede wszystkim w zastosowania e-Sportowe, gdzie liczy się minimalne opóźnienie i maksymalna responsywność, a niekoniecznie wysoka szczegółowość obrazu.

HDR, kolory i synchronizacja obrazu

Producent chwali się zgodnością panelu ze standardem VESA DisplayHDR 400. Standardowa jasność ekranu wynosi do 350 nitów, jednak po aktywacji trybu HDR może wzrosnąć do 450 nitów, a szczytowo nawet do 500 nitów.

Duży nacisk położono również na jakość odwzorowania kolorów. Według specyfikacji monitor oferuje:

Delta E < 1 (dla przestrzeni sRGB),

100% sRGB,

96% DCI-P3,

109% NTSC,

107% Adobe RGB.

Całość uzupełnia obsługa technologii AMD FreeSync, która ma zapobiegać zrywaniu obrazu i poprawiać płynność rozgrywki.

Nie tylko parametry, ale też ergonomia

Philips Evnia 27M2N5500XD został wyposażony w dwa porty HDMI 2.1, jedno złącze DisplayPort 2.1 i wyjście słuchawkowe.

Podstawa monitora umożliwia regulację wysokości w zakresie 130 mm, nachylenie ekranu od -5 do 20 stopni oraz obrót do pozycji pionowej (pivot). Dodatkowym atutem jest kompatybilność z uchwytami VESA 100 × 100, co pozwala na montaż monitora na ścianie lub ramieniu.

Na razie tylko w Chinach

Jak wskazuje serwis VideoCardz, na ten moment monitor Philips Evnia 27M2N5500XD jest dostępny wyłącznie na rynku chińskim w cenie ok. 719 dol. (w przeliczeniu). Można jednak przypuszczać, że w najbliższym czasie trafi on również do sprzedaży na innych rynkach. W Polsce obecnie dostępny jest tylko zwykły model Philips Evnia 27M2N5500 (bez dopisku XD) z odświeżaniem 180 Hz.