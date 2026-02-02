Monitory

Mokry sen e-sportowych graczy. Philips wprowadza pierwszy monitor z odświeżaniem 1000 Hz

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Producenci monitorów gamingowych nie zwalniają tempa. Po erze 360 i 500 Hz nadchodzi nowy rekord – 1000 Hz. Philips Evnia 27M2N5500XD ma wyznaczyć nowy standard płynności i pokazać, jak daleko może posunąć się technologia dla graczy.

Producenci monitorów do grania od lat prześcigają się w podnoszeniu częstotliwości odświeżania. Jeszcze niedawno 144 Hz było standardem dla graczy, później przyszła era 240 i 360 Hz, a dziś na rynku pojawiają się konstrukcje oferujące nawet kilkaset herców. Zgodnie z zapowiedziami z ubiegłego roku do tego wyścigu dołączyła również firma Philips, prezentując monitor Evnia 27M2N5500XD (istotny jest dopisek "XD"), który ma być pierwszym modelem o odświeżaniu sięgającym 1000 Hz dostępnym w sprzedaży.

Pierwszy monitor 1000 Hz w ofercie Philipsa 

Philips Evnia 27M2N5500XD został wyposażony w 27-calową matrycę Fast IPS, skierowaną głównie do graczy e-sportowych i entuzjastów maksymalnej płynności obrazu. W standardowym trybie monitor wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 × 1440 px przy odświeżaniu 500 Hz, z możliwością podkręcenia do 540 Hz.

Reklamowaną częstotliwość 1000 Hz można jednak uzyskać dopiero po obniżeniu rozdzielczości do 1280 × 720 px. To kompromis, który jasno pokazuje, że monitor celuje przede wszystkim w zastosowania e-Sportowe, gdzie liczy się minimalne opóźnienie i maksymalna responsywność, a niekoniecznie wysoka szczegółowość obrazu.

Philips Evnia 27M2N5500XD

HDR, kolory i synchronizacja obrazu 

Producent chwali się zgodnością panelu ze standardem VESA DisplayHDR 400. Standardowa jasność ekranu wynosi do 350 nitów, jednak po aktywacji trybu HDR może wzrosnąć do 450 nitów, a szczytowo nawet do 500 nitów. 

Duży nacisk położono również na jakość odwzorowania kolorów. Według specyfikacji monitor oferuje: 

  • Delta E < 1 (dla przestrzeni sRGB), 
  • 100% sRGB, 
  • 96% DCI-P3, 
  • 109% NTSC, 
  • 107% Adobe RGB. 

Całość uzupełnia obsługa technologii AMD FreeSync, która ma zapobiegać zrywaniu obrazu i poprawiać płynność rozgrywki.

Philips Evnia 27M2N5500XD

Nie tylko parametry, ale też ergonomia 

Philips Evnia 27M2N5500XD został wyposażony w dwa porty HDMI 2.1, jedno złącze DisplayPort 2.1 i wyjście słuchawkowe. 

Podstawa monitora umożliwia regulację wysokości w zakresie 130 mm, nachylenie ekranu od -5 do 20 stopni oraz obrót do pozycji pionowej (pivot). Dodatkowym atutem jest kompatybilność z uchwytami VESA 100 × 100, co pozwala na montaż monitora na ścianie lub ramieniu. 

Na razie tylko w Chinach

Jak wskazuje serwis VideoCardz, na ten moment monitor Philips Evnia 27M2N5500XD jest dostępny wyłącznie na rynku chińskim w cenie ok. 719 dol. (w przeliczeniu). Można jednak przypuszczać, że w najbliższym czasie trafi on również do sprzedaży na innych rynkach. W Polsce obecnie dostępny jest tylko zwykły model Philips Evnia 27M2N5500 (bez dopisku XD) z odświeżaniem 180 Hz.

Cyfrowi bezpieczni Misja AI

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login