Ten bezdotykowy dozownik mydła możesz kupić taniej prawie o połowę. Trwa świetna promocja z Simpleway C1 w roli głównej. Oto wszystkie szczegóły, o których musisz wiedzieć.

Automatyczny dozownik mydła. Simpleway C1 to bezdotykowe, higieniczne rozwiązanie

O higienę dbać trzeba, a nowa rzeczywistość, w jakiej obudziliśmy się na początku tego roku, pokazała jak duże znaczenie może mieć nawet tak prosta czynność jak mycie rąk. Gdy priorytetem jest unikanie kontaktu z zarazkami i innymi szkodliwymi cząsteczkami, najlepiej jest ograniczyć takie ryzyko do minimum. Pomóc może w tym automatyczny dozownik mydła, którego w ogóle nie trzeba dotykać.

Jak to działa? Automatyczny dozownik Simpleway C1 jest wyposażony w czujnik na podczerwień, który wykrywa pojawienie się dłoni pod dzióbkiem i w ciągu zaledwie 0,25 sekundy wydziela piankę – bezdotykowo i w pełni higienicznie.

Pianka może więcej. Mycie rąk to tylko początek

To, że dozuje piankę, a nie płyn w postaci cieczy, również nie jest bez znaczenia. Taka konsystencja zapewnia efektywniejsze rozprowadzanie substancji myjącej na całej powierzchni dłoni, co zwiększa skuteczność jej docierania do porów. Dzięki naturalnym ekstraktom, pianka równie dobrze co czyści, nawilża, zmiękcza i wygładza skórę dłoni – w przeciwieństwie choćby do specyfików bazujących na alkoholu. Jakość płynu stosowanego w Simpleway C1 została zresztą potwierdzona certyfikatem EU COSMOS.

Dołączony do zestawu wkład ma pojemność 300 ml. Płynu wystarcza na 440 użyć, co według obliczeń producenta pozwala całej rodzinie korzystać z niego przez jakieś dwa miesiące. Z kolei 3 baterie AA, zapewniające energię urządzeniu, gwarantują do 8 miesięcy działania. Plusem jest też nowoczesny wygląd, dzięki któremu dobrze komponuje się właściwie z każdym wystrojem łazienki.

Pospiesz się i kup Simpleway C1 taniej (prawie) o połowę

Od 21 do 26 września możesz sporo zaoszczędzić, kupując dozownik Simpleway C1 w sklepie MC Tech Store, działającym w ramach platformy AliExpress. Sytuacja prezentuje się następująco:

normalnie automatyczny dozownik Simpleway C1 kosztuje 115,66 zł, ale…

do 26 września (do 08.59) możesz liczyć na rabat -34% i zapłacić 76,32 zł,

i zapłacić 76,32 zł, a jeśli do tego wpiszesz kod SIMPLEWAY922, to cena spadnie do 68,61 zł!

Ale to nie wszystko. Każdego dnia promocji wylosowanych zostanie 10 szczęśliwców, którzy za swoje zamówienie nie zapłacą ani złotówki! Dodatkowo jedna osoba otrzyma też w prezencie wielofunkcyjny odkurzacz pionowy Dreame XR – zupełnie za darmo. Co tu dużo mówić – nie ma na co czekać.

Warto też wiedzieć, że choć jest to chiński sklep, to wysyłka realizowana jest z polskiego magazynu. Co więcej, za dostawę nic nie płacisz, a produkt dotrze do ciebie na dniach. Możesz więc spokojnie robić zakupy.

Artykuł powstał we współpracy z MC Tech Store.

