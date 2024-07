Wielkie odliczanie dobiegło końca. W sieci zadebiutował wreszcie oficjalny zwiastun filmu “Gladiator 2” z pierwszoplanową rolą Paula Mescala. Gotowi na największe widowisko 2024 roku?

Gladiator 2 – zwiastun już dostępny. Arena płonie

“Gladiator 2” jest jedną z najbardziej wyczekiwanych, tegorocznych premier kinowych. Podczas gdy jedni zacierają ręce na to, co ma nadejść, inni drżą na samą myśl o tym, że ukochany przez nich pierwowzór trafił na warsztat po raz kolejny. “Gladiator 2” to bowiem – jak można się domyślić po samym tytule – fabularne rozwinięcie historii, która na wielkich ekranach debiutowała w 2000 roku.

Czas nie oszczędził również bohaterów tej opowieści. Akcję filmu osadzono na około 25 lat po wydarzeniach z oryginału, a w jej centrum umiejscowiono postać Lucjusza (Paul Mescal) – syna Lucilli (Connie Nielsen) i siostrzeńca Kommodusa (Joaquin Phoenix) – którego mieliśmy okazję poznać wcześniej jako dziecko.

W międzyczasie bohater zamieszkał z rodziną w Numidii, najechanej następnie przez rzymskich legionistów pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal). W takich właśnie okolicznościach dostaje się do niewoli, będąc karmionym legendą Maximusa. Czerpiąc z niej inspirację, postanawia stanąć do walki jako gladiator i przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Pierwszy zwiastun filmu “Gladiator 2” jest już dostępny i zapowiada prawdziwe, kinowe widowisko. Przypomnijmy, że zdecydowanie były ku temu warunki – budżet produkcji nie raz wymykał się spod kontroli, a ostatecznie zatrzymał się na imponującej sumie 310 mln dolarów (dla porównania, pierwsza odsłona filmowej serii kosztowała 100 mln dolarów).

Gladiator 2 – obsada i twórcy

W roli głównej wystąpił Paul Mescal, któremu partnerują na ekranie m.in.: Pedro Pascal (“The Last of Us”, “The Mandalorian”), Denzel Washington (“Bez litości”, “Człowiek w ogniu”), Connie Nielsen (“Gladiator”) i Joseph Quinn (“Stranger Things”).

Za sterami produkcji znalazł się reżyser oryginału, Ridley Scott. Scenariusz do niej napisał zaś David Scarpa (“Napoleon”).

Kiedy premiera kinowa?

“Gladiator 2” w kinach zadebiutuje 15 listopada 2024 roku.

Źródło: Paramount Pictures