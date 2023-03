Jeśli chcecie załapać się na premierową promocję przygotowaną przez SkyShowtime, wypada się pośpieszyć. Wkrótce zakładając konto trzeba będzie liczyć się z pełną wysokością abonamentu.

SkyShowtime za pół ceny. Kiedy koniec promocji?

SkyShowtime to kolejny, najmłodszy stażem jeśli chodzi o Polskę serwis streamingowy. Zadebiutował 14. lutego i pierwsze statystyki pokazują, że udało mu się zwrócić uwagę większej liczby użytkowników. Udział mogła mieć w tym nie tylko dość głośna kampania reklamowa, ale przede wszystkim przygotowana promocja.

Od samego początku określana jest mianem bardzo kuszącej. Chodzi o to, że osoby decydujące się na złożenie konta na SkyShowtime mogą liczyć obecnie na ofertę specjalną i abonament za pół ceny na zawsze (to znaczy dopóki będzie zachowana ciągłość opłat). Tym sposobem można cieszyć się dostępem do serwisu za 12,49 zł miesięcznie.

Nie ukrywano, że jest to promocja ograniczona czasowo, ale zmieniano „deadline”. Serwis wirtualnemedia, powołując się na rozmowę z Agnieszką Pelc-Słwaińską, regional PR & communications manager w SkyShowtime, opublikował dziś informację mówiącą o tym, iż z promocji można skorzystać tylko do 11. kwietnia. Potwierdzono, że później abonament za SkyShowtime wrośnie i dla każdego nowego użytkownika wyniesie 24,99 zł miesięcznie.

Ilu użytkowników ma SkyShowtime? Co oferuje?

Jednocześnie to samo źródło twierdzi, iż debiut SkyShowtime w naszym kraju jest oceniany przez zarządzających platformą bardzo pozytywnie. Z ostatniego badania Mediapanel wynika, że ze SkyShowtime korzysta już ponad milion Polaków.

W ofercie SkyShowtime można znaleźć filmy i seriale, także na wyłączność. Serwis ma sporo możliwości do przyciągania kolejnych użytkowników, ponieważ dysponuje prawami do produkcji takich wytwórni jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME czy Peacock. Przekłada się to na ofertę obejmującą między innymi kinowe hity w postaci Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion, Minionki: Wejście Gru, Transformers: Ostatni rycerz czy takie seriale jak Tulsa King, Yellowstone, Halo i Star Trek: Strange New Worlds.

