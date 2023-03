Plany Netfliksa są całkiem obiecujące. W najbliższym czasie ma powstać ponad 100 gier, z czego w wiele z nich będzie można zagrać jeszcze w 2023 r.

Jak uruchomić gry na Netflix? Gigant streamingowy udostępnia w aplikacji specjalną sekcję, w której dla każdego opłacającego miesięczną subskrypcję czeka szereg całkowicie darmowych gier do wypróbowania. Należy jednak liczyć się z tym, że nie są to tytuły typu AAA, a raczej proste i typowe produkcje mobilne. Gry na Netflix funkcjonują na platformie od listopada 2021 r.

Gier będzie jeszcze więcej. Netflix mówi o swoich planach

Obecnie do wyboru na Netfliksie jest 55 gier. Ta liczba nie robi jednak wrażenia w porównaniu do tego, ile produkcji ma powstać w najbliższej przyszłości. Jak informuje wiceprezes ds. gier zewnętrznych Leanne Loombe, “około 40 kolejnych gier planujemy wydać w tym roku, a 70 jest w trakcie opracowywania przez naszych partnerów”. Daje to już ponad 100 tytułów, które zasilą bibliotekę gier Netflixa – ale to i tak nie wszystko, bowiem “do tego jest jeszcze 16 gier produkowanych przez zewnętrzne studia” – dodaje Loombe.

Niewykluczone, że działania giganta streamingowego zmierzają ku produkcji wysokobudżetowej gry klasy AAA. Uwagę na taką możliwość zwraca m.in. serwis nme.com, który powoływał się na ogłoszenie pracy w Netfliksie na stanowisku dyrektora gier w obszarze “Games Studio”.