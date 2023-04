Slack wprowadza największą zmianę od lat - system „Canvas”. Ma on potencjał, by usprawnić współpracę, oferując spójną, jednolitą przestrzeń na wszystko, co jest związane z danym projektem.

Slack wprowadza „Canvas” i odmienia współpracę nad projektami

Microsoft Teams się zmienia, a reszta konkurencji też nie stoi w miejscu. W odpowiedzi na to Slack wprowadza „Canvas”. Pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z tego narzędzia, do kolejnych natomiast trafi w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Bez wątpienia jest to coś, na co warto czekać – drzemie w tym olbrzymi potencjał.

Slack to platforma do efektywnej współpracy. Oferuje możliwość wysyłania wiadomości, wrzucania zdjęć i plików, dzielenia się linkami oraz przypisywania osób do zadań. Jednakże, w natłoku zdarzeń, pojedyncze informacje mogą się łatwo zgubić. I w tym miejscu wchodzą właśnie „Canvas”.

„Canvas” to sposób na uporządkowanie zasobów, które normalnie są porozrzucane po całym kanale. Można go porównać do dużego, współdzielonego dokumentu, w którym można wpisywać cele, dodawać pliki i materiały, przypinać osoby i prowadzić rozmowy. Wszystko znajduje się w jednym miejscu i zawsze pod ręką. Autorzy zakładają, że dzięki temu ważne informacje nie będą się gubić.

Jak wyglądają i działają „Canvas” w Slacku? Spójrz (wideo)

To, czym są „Canvas” i jak można je wykorzystać w praktyce dobrze pokazuje materiał wideo przygotowany przez ekipę Slacka. Możesz go obejrzeć poniżej:

Dodajmy na koniec, że „Canvas” jako osobne narzędzie trafi tylko do użytkowników płatnej wersji. Ci, którzy korzystają ze Slacka za darmo, będą mogli korzystać z „Canvas” w wiadomościach bezpośrednich oraz na kanałach.

Źródło: Slack, The Verge, Engadgeet