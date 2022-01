Słoneczna Skała prezentuje się imponująco. Niczym świątynia postawiona na cześć boga słońca. I wiele jest w tym tropie racji, bo jest to gigantyczna farma solarna, mająca w optymalny sposób generować energię elektryczną z tej, którą daje nam nasza centralna gwiazda.

Słoneczna Skała łączy architekturę z odnawialną infrastrukturą

Stworzony przez holenderski zespół MVRDV projekt „Sun Rock” – Słoneczna Skała – to sporych rozmiarów budynek, w którego sercu znajduje się ekologia. Cała jego elewacja pokryta jest panelami fotowoltaicznymi, we wnętrzu zaś poza obiektem operacyjnym i pomieszczeniami magazynowymi mieszczą się biura, warsztaty i publiczna galeria.

Słoneczna Skała już w 2024 roku ma stanąć na zachodzie Tajwanu. Poza odgrywaniem swojej głównej roli – energetycznego zakładu, a zarazem biurowca Taipower – ma również stanowić symbol przejścia tego azjatyckiego państwa na zieloną energię.

Najlepsze zaś w tym wszystkim jest to, że ten imponujący gmach nie tylko przyciąga wzrok, ale też odnajduje faktyczne uzasadnienie – jest po prostu praktyczny. Jego lokalizacja, kształt i sposób instalacji paneli – wszystko to dobrano tak, by możliwe było jak najefektywniejsze wytwarzanie energii odnawialnej.

Milion kilowatogodzin rocznie – na początek

Panele pokrywające Słoneczną Skałę mogą zmieniać swoją pozycję – tak, by zawsze docierało do nich jak najwięcej promieniowania ze Słońca. Z wyliczeń MVRDV wynika, że łączna powierzchnia „solarów” wynosi około 4000 metrów kwadratowych, a potencjalna wydajność sięga niemal miliona kilowatogodzin czystej energii w skali roku.

W efekcie Sun Rock jest więc niewielką elektrownią komercyjną, a równocześnie samowystarczalnym budynkiem firmowym. Co więcej, już teraz pojawiają się pomysły, jak można by zwiększyć efektywność tej Słonecznej Skały. Wstępne wyliczenia mówią o 1,7 mln kWh rocznie, a nikt nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Źródło: designboom, New Atlas. Foto: MVRDV