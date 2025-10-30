To przyszłość sztucznej inteligencji. NVIDIA pokazała nowy chip

Układ NVIDIA Vera Rubin Superchip ma zdefiniować przyszłość AI i obliczeń wysokiej wydajności. Podczas konferencji GTC 2025 w Waszyngtonie producent po raz pierwszy publicznie pokazał chip, który właściwie bardziej przypomina całą płytę główną niż procesor.

Chipów NVIDII nikomu nie trzeba przedstawiać – to one napędzają rozwój sztucznej inteligencji i superkomputerów na całym świecie. Najnowsza generacja, Vera Rubin Superchip, do tej pory istniała jedynie na slajdach. Podczas GTC 2025 w Waszyngtonie firma po raz pierwszy publicznie zaprezentowała tę nową platformę obliczeniową, otwierając kolejny rozdział w historii wydajnych systemów AI.

Redakcja Tom’s Hardware zwróciła uwagę na kilka ciekawych szczegółow nowej platformy.

Vera Rubin Superchip przypomina płytę główną

Vera Rubin Superchip to połączenie dwóch procesorów graficznych Rubin GPU oraz niestandardowego, 88-rdzeniowego procesora Vera CPU – całość zaprojektowana jako jeden potężny system. Jak podkreślił Jensen Huang, CEO NVIDII, podczas wystąpienia: "To niesamowicie piękny komputer. Rubin to 100 petaFLOPS mocy obliczeniowej dla AI”.

Nowy superchip przypomina raczej miniaturową płytę główną niż tradycyjny procesor. Na grubym laminacie PCB znalazły się wspomniane dwa układy Rubin GPU, otoczone ośmioma stosami pamięci HBM4, a także nowatorski procesor Vera z układem I/O o nieznanej jeszcze funkcji. Co ciekawe, Vera nie jest konstrukcją monolityczną – widoczne na niej połączenia zdradzają architekturę wieloukładową, co pozwala lepiej skalować wydajność i efektywność energetyczną.

Innowacyjny jest także sposób komunikacji między komponentami. Vera Rubin Superchip nie korzysta już z klasycznych złącz kablowych – zamiast tego wykorzystuje złącza NVLink do bezpośredniego łączenia z przełącznikiem NVLink, co umożliwia skalowanie mocy obliczeniowej w obrębie całych serwerowych szaf.

Przyszłość centrów danych

W praktyce oznacza to, że Nvidia przygotowuje sprzęt stworzony dla centrów danych przyszłości, w których sztuczna inteligencja, symulacje naukowe czy modelowanie klimatu będą wymagały niewyobrażalnej mocy obliczeniowej. Vera Rubin Superchip ma być fundamentem tej nowej ery.

Produkcja układów rozpocznie się w 2026 roku, a pierwsze wdrożenia planowane są na początek 2027 roku. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat nowy superchip może zasilać największe superkomputery świata i centra obliczeniowe firm z branży AI, nauki i przemysłu.

W skrócie – Vera Rubin Superchip to coś więcej niż nowy produkt NVIDIA. To zapowiedź nowego etapu w historii komputerów – momentu, w którym granica między procesorem, kartą graficzną i całym serwerem zaczyna się zacierać.