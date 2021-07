Jeśli szukasz słuchawek albo powerbanka, to jesteś w dobrym miejscu. Mamy dla ciebie kilka ciekawych ofert promocyjnych, które udało nam się wyłowić w sklepie RTV Euro AGD.

Akcesoria (nie tylko) na lato w (prawdziwej) promocji RTV Euro AGD

Wakacje w pełni, a pogoda niezmiennie rozpieszcza i wszystko wskazuje na to, że taki stan rzeczy jeszcze trochę się utrzyma. To wszystko sprzyja dłuższym i krótszym wypadom, podczas których przydatne mogą okazać się słuchawki i powerbanki. Tymczasem właśnie takie urządzenia zostały przecenione w RTV Euro AGD, w ramach akcji promocyjnej, która potrwa do 2 sierpnia albo do wyczerpania zapasów.

Mamy świadomość, że takie wyprzedaże nierzadko są tylko marketingową zagrywką. Dlatego dokładnie przyjrzeliśmy się tej promocji i… okazuje się, że faktycznie na kilku produktach można nieźle przyoszczędzić.

Świetny, polski powerbank w jeszcze lepszej cenie

Zaoszczędzić możesz na przykład, kupując jakiś dobry powerbank. Weźmy pierwszy z brzegu: Green Cell PowerPlay 20 20000 mAh kosztuje teraz 99,99 zł i próżno szukać na rynku lepszej oferty. Niecała stówka to świetna cena jak za przenośny akumulator obsługujący kluczowe standardy szybkiego ładowania (do 18 W), oferujący 3 wyjścia USB, wyposażony w szereg zabezpieczeń i zamknięty w solidnej, a zarazem wyjątkowo eleganckiej obudowie. Na gadżecie polskiego producenta można polegać, o czym przekonaliśmy się podczas testu przeprowadzonego w ubiegłym roku. Nie bez powodu powerbank opuścił naszą redakcję z notą 5/5.

Dobre słuchawki gamingowe w promocji

Przecenione zostały również najrozmaitsze słuchawki i kilkoma modelami chcielibyśmy cię zainteresować. Jeden z nich to SteelSeries Arctis 1 Wireless, a więc bezprzewodowe słuchawki gamingowe, których wersja z „kabelkiem” zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie. Wygodna konstrukcja z solidnym pałąkiem i oddychającymi poduszkami, wysoka jakość dźwięku od basów po soprany, a w wersji „Wireless” także 20-godzinny czas pracy i odłączany mikrofon to niektóre spośród najważniejszych cech tego modelu. Teraz możesz kupić swój egzemplarz za 399 złotych.

Troszeczkę droższe słuchawki HyperX Cloud II Wireless to kolejny sprzęt, który z naszej redakcji wyjechał z maksymalną notą. Tomek, który je testował, napisał, że „należą do elity najwygodniejszych słuchawek na rynku, a jednocześnie imponują wysoką jakością dźwięku”. Równie dobrze sprawdzają się podczas grania, słuchania muzyki, jak i oglądania filmów, oferując czyste, szczegółowe i mocne brzmienie. Jeśli się pospieszysz, to zapłacisz za nie 599 złotych – innymi słowy: zdecydowanie warto.

Najlepsze słuchawki premium za odrobinę mniejsze pieniądze

Czas na zupełnie inny typ słuchawek, choć równie wysoką jakość dźwięku i (może nawet wyższy) poziom komfortu. W ramach opisywanej wyprzedaży przecenione zostały mianowicie Apple AirPods 2019 z etui ładującym. Jasne, od ich premiery minęło już trochę czasu, ale to wciąż jedne z najlepiej brzmiących, najdłużej działających i najwygodniejszych w użytkowaniu całkowicie bezprzewodowych słuchawek (TWS) na rynku. W ich przypadku obniżka nie jest może spektakularna, ale jeśli szukasz najniższej ceny, to znajdziesz ją właśnie w RTV Euro AGD – wynosi 569 złotych.

Rzuć też okiem na nie. Ich poprzedniczki były przez wielu uznawane za najlepsze słuchawki z aktywną redukcją szumów do czasu… premiery tej nowej odsłony. Sony WH-1000XM4 – bo o tym modelu właśnie mówimy – to sprzęt zbierający rewelacyjne oceny w recenzjach, a powodów jest co najmniej kilka. Pierwszorzędny komfort, nienaganne wyciszanie szumów, superwysoka jakość dźwięku, nawet 30-godzinne działanie między ładowaniami, zaawansowany mikrofon usprawniający rozmowy telefoniczne czy wreszcie niezawodne połączenie Bluetooth 5.0. Słuchawki w promocji kosztują 1199 złotych i to oferta, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.