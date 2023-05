Smart rozwiązania dla każdego. Wygodne i pożyteczne

Akcesoria smart w inteligentnym domu to nie tylko automatyczne oświetlenie, ogrzewanie i cały szereg sprzętów, który pozwala na tworzenie rozmaitych scenariuszy działania. To też sprzęt, który bez zaawansowanej infrastruktury pozwala podnieść komfort życia.

Płatna współpraca z marką Komputronik.

W ramach trwającej promocji “Smart rozwiązania” w Komputroniku, na kilka sposobów można odmienić swój dom. Nie potrzeba do tego rozbudowanych sprzętów wchodzących w skład inteligentnego domu, bo wystarczą pojedyncze urządzenia, których obecność doceni każdy poszukujący połączenia pożytecznych i wygodnych akcesoriów. Zobacz, czym warto zainteresować się w ramach oferty specjalnej, aby nie przepłacić, a przy tym ulepszyć swój dom.

Inteligentne oświetlenie Nanoleaf Shapes Triangles Starter Kit

To prawda, że smart żarówki i wszelkie oświetlenie, które w nazwie zawiera dopisek “inteligentne” można połączyć w rozbudowany system, który w zestawie z mostkami sterującymi pozwoli stworzyć sieć źródeł oświetlenia, które stworzą niepowtarzalny klimat dostosowany do każdych potrzeb i okoliczności. Nie jest to jednak niezbędne, bo często wystarczy zakup jednego zestawu, który trafi do najważniejszego miejsca w domu.

Nanoleaf Shapes Triangles to produkt, który jest doskonale znany wszelkim miłośnikom tworzenia designerskich przestrzeni. Wielokolorowe kąciki gracza, przytulne salony lub pełne energii pokoje dzienne – to wszystko miejsca, gdzie ten zestaw dla początkującego składający się z 9 elementów odnajdzie się doskonale.

Obudowa tych świateł jest nieregularna, co ułatwia tworzenie wymyślnych wzorów wszędzie tam, gdzie zdecydujesz się zamontować Nanoleaf. Co warto podkreślić przy okazji tego produktu? Przede wszystkim obecność dedykowanej aplikacji do obsługi oświetlenia, które świeci dowolnymi kolorami spośród palety RGB.

Choć cena niespełna 700 zł w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami światła wydaje się być wysoka, należy mieć na uwadze, że ta propozycja Nanoleaf stoi w opozycji do “normalnego” oświetlenia. Rzucający się w oczy wygląd, podstawowe funkcje smart, dowolne możliwości personalizacji – i przede wszystkim rozbudowany zestaw składający się w podstawowej wersji z 9 elementów. To cena adekwatna do tego, jaki nastrój mogą wnieść te trójkąty do twojego domu.

Nivona Cafe Romantica 796

Tego producenta smakoszom pobudzającego naparu nie trzeba przedstawiać. Nivona doskonale wie, jak zrobić dobry ekspres do kawy, a przy tym nowoczesność sprzedać pod płaszczem klasycznego wyglądu.

Cafe Romantica 796 z pozoru nie wyróżnia się niczym na tle konkurencji. Ciśnienie 15 bar, które wystarczy do stworzenia każdego rodzaju kawy, ale też automatyczny spieniacz do mleka. To wszystko w konkurencyjnej cenie, która nie sugeruje, że producent zastosował w przypadku tego produktu coś ekstra. W praktyce jednak do ekspresu wkradł się element smart - łączność bluetooth.

To, że elementy inteligentnego domu nie muszą wchodzić w skład rozbudowanej infrastruktury potwierdza chociażby Nivona Cafe Romantica 796 – ekspres, którym można sterować z telefonu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Z poziomu aplikacji wybierzesz, jaka kawa ma na ciebie czekać zaraz po przebudzeniu. To ułatwienie, które łączy kategorię smart z akcesoriami gospodarstwa domowego w sposób niemal idealny. Przy okazji też zaparza kawę, obok której trudno przejść obojętnie.

Roborock S7 MaxV – automatyczny odkurzacz do domu

Testowaliśmy już dla was odkurzacz Roborock S7 i najlepszym potwierdzeniem tego, jak dobrym jest on wyborem niech będzie wysoka ocena, którą sprzęt zawdzięcza wibrującemu mechanizmowi do mycia podłóg, funkcjonalnej aplikacji, czy też skutecznemu wykrywaniu dywanów, no i generalnie zadowalającej wydajności.

Inteligentny odkurzacz jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak produkty smart coraz śmielej pojawiają się wśród sprzętów AGD. Jak już wspomniałem, nie muszą być one elementem rozbudowanego systemu. Roborock S7 MaxV jest inteligentny, bo mając zaplanowany harmonogram pracy pozwala zapomnieć o sobie na długi czas. Sam włączy się, kiedy nadejdzie czas na sprzątanie lub – co ważniejsze – nikogo nie będzie w domu.

Wprawdzie sklep Komputronik posiada w ofercie szereg innych odkurzaczy automatycznych, ale propozycja Roborock jest warta zainteresowania przede wszystkim z uwagi na trwającą promocję “Smart rozwiązania”, w ramach której w promocyjnych cenach można wyposażyć swój dom w inteligentne akcesoria, z których będziesz korzystać na co dzień.

