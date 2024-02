Co byś zrobił, gdyby ekran w twoim smartfonie się roztrzaskał? Oddał telefon do naprawy? Prawie połowa Polaków wybiera bramkę numer dwa.

Firma analityczna IQS przeprowadziła badanie "Jak ważny jest dla Polaków wytrzymały smartfon?". Zostało ono zrealizowane na zlecenie firmy Honor z okazji premiery smartfonu Magic 6 Lite, ale żadne z 21 zadanych pytań nie ma związku z tą konkretną marką, dlatego samo badanie jest wolne od marketingowej propagandy.

W ankiecie wzięło 1058 osób, mających stanowić "reprezentatywną grupę dorosłych Polaków".

Polacy i stłuczone ekrany w smartfonach - statystyki

Aż 46 proc. badanych Polaków deklaruje, że zdarzyło im się uszkodzić smartfon po jego upuszczeniu. A jeśli już do czegoś takiego dochodzi, to zazwyczaj nie kończy się na jednym razie - ponad połowa z tych 46 proc. twierdzi, że do usterki telefonu w wyniku upadku doszło w ich życiu minimum 2-krotnie, a 3 proc. Polaków miało uszkodzić swoje smartfony więcej niż 5 razy.

Kolejne pytanie skierowane było wyłącznie do osób mających na koncie przynajmniej jedno uszkodzenie smartfonu. Okazuje się, że w takiej sytuacji 48 proc. Polaków w ogóle nie oddaje telefonu do naprawy. Niestety nie jest jasne, ile z uszkodzonych telefonów pozostało w użyciu, a ile zostało wymienionych na nowe modele.

A prawdopodobnie nie brakuje osób, które po uszkodzeniu telefonu nie bawią się w naprawę, tylko decydują się od razu na wymianę. Powód? Aż 28 proc. badanych twierdzi, że koszt wymiany ekranu w smartfonie był bliski lub wręcz przewyższał koszt zakupu urządzenia.

Warto odnotować, że Unia Europejska jest właśnie w trakcie wprowadzania regulacji, które mają uczynić naprawę elektroniki konsumenckiej tańszą, łatwiejszą i bardziej opłacalną. Nowe przepisy mają wymusić na producentach m.in. rozszerzenie dostępności części zamiennych, ułatwienie pracy niezależnym serwisom czy wydłużenie gwarancji naprawionego produktu o dodatkowe 12 miesięcy.