Upały powyżej 30 stopni Celsjusza potrafią dać się we znaki nawet tym, którzy twierdzą, że wysoka temperatura im nie straszna. O ile podczas pobytu na zewnątrz można skryć się w cieniu lub ochłodzić się na basenie, tak upał w domu bez klimatyzacji bywa nie do zniesienia.

Jak zatem poradzić sobie z wysoką temperaturą w domu, kiedy nie dysponujesz klimatyzacją? Przygotowaliśmy kilka domowych sposobów na upały, dzięki którym przetrwanie w nadchodzących tygodniach może być o wiele łatwiejsze. Być może nie sprawdzą się tak, jak nawet najtańsza klimatyzacja, ale zdecydowanie przyniosą chwilę ulgi.

Tanie sposoby na upały. Co zamiast klimatyzacji?

Domowe sposoby na upały to przede wszystkim zadbanie o to, aby nie doprowadzać do nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń. Poznaj proste sposoby na obniżenie temperatury w mieszkaniu i zapanowanie nad upałami.

Nie nagrzewaj pomieszczeń

To banalny, ale niekiedy pomijany sposób na wysoką temperaturę w domu. Przede wszystkim nie otwieraj okien w pomieszczeniach, w kierunku których świeci słońce. Zasłoń okna od wewnątrz, aby nie dopuścić do przegrzewania się mieszkania. Wiele ciepła dostaje się do wnętrz właśnie przez okna i ich nieodpowiednie zabezpieczenie przed słońcem.

Zadbaj zatem o to, aby zasłony nie były czarne – najlepiej sprawdzą się białe zasłony. Często stosowaną praktyką jest też przyklejanie srebrnej folii na szyby. Jej zadaniem jest odbijanie promieni słonecznych.

Nawilżaj powietrze

Najprostszym sposobem na nawilżenie powietrza, aby poradzić sobie z upałami jest zakup nawilżacza. Jeśli jednak w twoim budżecie brak miejsca na tego rodzaju wydatki, bez obaw. Można zadbać o nawilżanie powietrza domowymi sposobami.

Wystarczy powiesić mokre ręczniki na suszarce lub kaloryferze, a parująca z nich woda zapewni niższą temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli jednak budżet nie jest przeszkodą, tanie nawilżacze powietrza kupisz już za ok. 100 zł i wykorzystasz je nie tylko w lecie, ale przez cały rok.

Mokry ręcznik zawieszony na suszarce lub kaloryferze to dobry sposób na upały

Domowa klimatyzacja – tani sposób na ochłodę

Jeśli posiadasz w domu wentylator, to możesz spróbować zwiększyć jego możliwości. O ile to urządzenie samo w sobie jest dobrym rozwiązaniem do ochłodzenia się, tak w połączeniu z jednym dodatkowym elementem gwarantuje większą wydajność.

Chodzi o miskę wypełnioną zamrożoną wodą z solą lub plastikowe butelki z tą samą mieszaniną. Miskę umieść tak, aby powietrze z wentylatora wiało pod jej spód, natomiast butelki bezpośrednio przed wentylatorem. W ten sposób topiący się lód w misce lub butelkach obniży temperaturę nawiewanego powietrza.

Jeśli zależy ci na dużej wydajności, użyj kilku zestawów butelek z zamrożoną wodą z solą. Kiedy lód w pierwszym komplecie się rozmrozi, butelki możesz z powrotem zamrozić i użyć nowego zestawu – i tak w kółko.

Zadbaj o siebie

Często zapominamy, że podstawową zasadą podczas upałów jest zadbanie właśnie o siebie. Można próbować z domowymi sposobami na upał, by zmniejszyć temperaturę w domu, ale najważniejsze jest to, aby zadbać o własne zdrowie.

Właśnie dlatego podczas piekielnych temperatur na zewnątrz i w domu pamiętaj o tym, aby pić dużo wody. Przyjmuje się, że dorosły potrzebuje ok. 2 litrów wody w ciągu doby, jednak wysokie temperatury zwiększają to zapotrzebowanie nawet do 4 litrów w ciągu dnia.

Płyny to nie wszystko, bowiem to, jak znosisz upały zależy również od tego, co ubierasz a nawet w czym śpisz. Poduszkę w łóżku warto schłodzić przed pójściem spać (spryskać ją wodą lub umieścić pod spodem plastikowy woreczek ze schłodzoną wodą). Unikaj też ciemnych ubrań. Wybierz zamiast nich jasne, najlepiej wykonane z lnu lub bawełny.

Nie musisz inwestować w drogie zestawy klimatyzacji

W lecie znalezienie firmy, która natychmiast znajdzie dla ciebie miejsce w kolejce, aby zamontować w twoim domu klimatyzator może być nie lada wyzwaniem. Tego typu urządzenia lepiej montować w trakcie jesieni, zimy lub wczesnej wiosny. Im bliżej upałów, tym popyt na klimatyzacje większy.

Nie oznacza to jednak, że jeśli postanowiłeś wydać pieniądze, musisz zapłacić za zewnętrzny komplet “klimy”. W sklepach znajdziesz mnóstwo przenośnych klimatyzatorów w cenie ok. 1 tys. zł, które nie zrujnują budżetu, a dadzą genialne efekty (zwróć uwagę na wydajność pod względem powierzchni pomieszczenia).

Wewnętrzne klimatyzatory są niewielkich rozmiarów i z łatwością można je schować, kiedy są niepotrzebne. Zapobieganie upałom w mieszkaniu domowymi sposobami daje efekty, ale nie będą one tak zauważalne jak użycie nawet najprostszej klimatyzacji, dlatego warto rozważyć ten zakup, jeśli upał w mieszkaniu nie daje ci wytchnienia.