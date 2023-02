Eksperci SMSAPI przyjrzeli się nawykom użytkowników smartfonów. Opublikowane dane jasno sugerują, że trudno nam wyobrazić sobie funkcjonowanie bez tych urządzeń.

5 godzin dziennie z telefonem w ręku. To światowy trend

Niemal każdy ma go przy sobie. Jedni sięgają po flagowe smartfony, inni po modele ze średniej półki, a dysponujący ograniczonym budżetem po tańsze telefony do 700 złotych. Większość użytkowników łączy jedno, spędzają z zakupionym sprzętem mnóstwo czasu.

SMSAPI informuje, na podstawie raportu State of Mobile 2023, że globalna średnia czasu spędzanego ze smartfonem sięgnęła w 2022 r. aż 5 godzin. To wzrost o 3 proc. w porównaniu do 2021 r. Średnia oznacza natomiast, że w niektórych regionach użytkownicy korzystają z tego typu urządzeń jeszcze dłużej. Dzieje się tak między innymi w Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze czy Korei Południowej.

Ile godzin dziennie ze smartfona korzysta Polak?

Powyższa infografika nie zawiera informacji na temat Polaków, ale nie odbiegamy od światowej średniej. To wniosek na podstawie raportu Digital 2022 agencji We Are Social. Średni czas ze smartfonem w dłoni w Polsce to 4 godziny i 48 minut. Należy zauważyć, że jest to duży wzrost względem wcześniejszego roku - o aż 40 minut.

„Telefon jest w zasięgu naszej dłoni przez większą część dnia, co stanowi wyraźny sygnał dla marketerów. Niezależnie od tego, czy wybiorą SMS czy powiadomienie w aplikacji, mają ogromną szansę, aby skutecznie dotrzeć do potencjalnych klientów. Według naszych badań, 69 proc. mobilnych wiadomości tekstowych odczytywana jest przez odbiorców w ciągu 5 minut, a 91 proc. w ciągu godziny.” - Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI

Kto i do czego używa smartfona?

Powyższe dane mogą, mimo wszystko, zaskakiwać. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że smartfony już dawno przestały być wyłącznie narzędziem do komunikacji. Opublikowany jakiś czas temu raport Digital Care Group ujawnił, że tylko 17 proc. użytkowników wykorzystuje telefony przede wszystkim do wykonywania połączeń głosowych. Większość widzi w nich możliwość przeglądania internetu i korzystania z szeregu usług online. Także bankowości elektronicznej, w co wpisują się dane Cashless.pl, wedle których w III kwartale 2022 r. roku ponad 21,5 mln Polaków korzystało z usług finansowych przez telefon. Prawie 3 mln więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

W kwestii wieku osób korzystających ze smartfonów statystyki najbardziej podbijają osoby młodsze. Z badania 10 lat Mobilnej Rewolucji wynika, że tego typu urządzenie posiada niemal 95 proc. osób w wieku 20-29 lat. Niewiele niższy wynik zanotowano wśród 30-latków (93 proc.) oraz wśród nastolatków (92 proc.). To dane dotyczące Polski.

Źródło: SMSAPI, data.ai