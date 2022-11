Smartfony z serii Samsung Galaxy S23 z procesorami Qualcomm także dla nas? Zanosi się na wyczekiwaną przez wielu zmianę strategii koreańskiego producenta.

Galaxy S23 z Qualcomm Snapdragon dla wszystkich

Na dobre opadły już emocje po premierze składanego Galaxy Flip 4, nowych modeli z serii Galaxy Note nie ma co wyglądać, a więc kolejnymi flagowymi propozycjami w ofercie firmy Samsung będą przedstawiciele linii Galaxy S23. Doniesień na ich temat powinno powoli przybywać, a te, które pojawiły się teraz brzmią bardzo optymistycznie.

Jest bowiem spora szansa, że globalnie zastosowane zostaną procesory Qualcomm Snapdragon (te na daną chwilę najwydajniejsze, a więc najpewniej Snapdragon 8 Gen 2.). Wynika to już nie tylko ze słów branżowych informatorów, ale także przedstawicieli Qualcomm, a ci powinni być przecież najlepiej zorientowani w sytuacji.

rozwiń

Exynos w odstawkę na chwilę czy na stałe?

Niewtajemniczonym wyjaśnijmy, iż taka sytuacja będzie istotną zmianą. Samsung bardzo konsekwentnie trzymał się podziału, na wybranych rynkach oferował swoje topowe smartfony z procesorami Qualcomm Snapdragon, podczas gdy na inne trafiały warianty z układami Exynos.

My otrzymywaliśmy te drugie. I pewnie dla niektórych osób to bez znaczenia, ale już dla chociaż trochę zagłębiających się w specyfikacje taka sytuacja nie była powodem do entuzjazmu. Dlaczego? W starciach Qualcomm Snapdragon vs Exynos zwycięzca zawsze był tylko jeden - ten pierwszy. Różnice w wydajności, apetycie na energię i temperaturach niekiedy bywały naprawdę spore.

Są jednak źródła twierdzące, że Samsung faktycznie planuje taki krok, ale może być on wyjątkiem, a nie nową regułą. Teoretycznie producent mógłby też oferować obydwa procesory obok siebie (to znaczy dwa warianty każdego nowego modelu), ale to wydaje się najmniej prawdopodobne.

Kiedy debiut smartfonów Galaxy S23?

Najbardziej niezadowoleni z dotychczasowej polityki koreańskiego producenta niech więc jeszcze nie otwierają szampanów. Wprawdzie to kolejna, tym razem solidna poszlaka, ale wypada zaczekać do oficjalnego komunikatu, a być może aż do prezentacji nowej serii flagowych smartfonów. Ta odbędzie się na początku przyszłego roku, najpewniej w lutym.

Źródło: @UniverseIce, na zdjęciu otwierającym Galaxy S22 Ultra