Ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł jednemu z producentów telefonów wyjątkowo dużą sprzedaż urządzeń. Pozwoliło mu to zająć pierwsze miejsce pod względem sprzedaży na azjatyckim rynku. Zgadliście o jakiej marce mowa?

vivo, bo o tym producencie mowa - dzięki sprzedaży, której całkowita ilość wyniosła 15% rynku ogółem (dane Counterpoint) w czwartym kwartale 2020 roku osiągnęło pierwsze miejsce na azjatyckim rynku smartfonów. Wysoką sprzedaż uzyskano przede wszystkim dzięki dużej rozpoznawalności marki w Indonezji, Tajlandii i Malezji.

O vivo w skrócie

vivo pojawiło się na rynku międzynarodowym w 2014 roku. To wtedy zapadła decyzja o ekspansji firmy na rynki poza azjatyckie. Firma produkuje przede wszystkim smart-urządzenia i do tej pory może pochwalić się pierwszym smartfonem z wbudowanym chipem Hi-Fi (X1), czy też pierwszym urządzeniem z czytnikiem linii papilarnych ukrytym pod wyświetlaczem (X20 Plus UD). Chińskie vivo bardzo prężnie rozwija się również w technologii 5G oraz sztucznej inteligencji.