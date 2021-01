W dobie wszechobecnych podwyżek bardzo miłymi odskoczniami są promocje, oczywiście te faktyczne, a nie tylko z nazwy. Xiaomi właśnie się o takową pokusiło.

Tydzień Xiaomi, smartfony tańsze o 10%

Czy rabat w wysokości 10% to dużo? Każdy może mieć tutaj swoje zdanie, natomiast właśnie o tyle staniały teraz smartfony najpopularniejszego w Polsce producenta tego typu urządzeń. Promocja pod hasłem Tydzień Xiaomi wydaje się dość wymowna, zainteresowani mogą dokonywać zakupów w niższych cenach właśnie przez najbliższy tydzień.

Promocja trwa nie tylko na mi-home, ale też u oficjalnych partnerów handlowych producenta, co w praktyce oznacza duże, popularne sieci z elektroniką. Co istotne, nie ograniczano się tutaj do kilku modeli. Przeceniono wszystkie aktualnie dostępne, zarówno Xiaomi, jak i Redmi.

Wybrane oferty z promocji Tydzień Xiaomi:

Redmi 9C (2/32GB) za 404,10 złotych

Redmi Note 8 (4/64GB) za 539,10 złotych

Redmi Note 9 (3/64GB) za 539,10 złotych

Redmi Note 9 Pro (6/64GB) za 899,10 złotych

Xiaomi Mi 10 Lite 5G (6/64GB) za 1169,10 złotych

Xiaomi Mi 10T (8/128GB) za 1799,10 złotych

Xiaomi Mi 10T Pro (8/128GB) za 2069,10 złotych

Przeceniono również wybrane akcesoria

Najwięcej atrakcji czeka w sklepie mi-home, tam bowiem poza smartfonami przeceniono również wybrane akcesoria. W niektórych przypadkach rabaty są zresztą większe niż 10%. Przykładowo Mi Band 5 jest tańsza o 17%, a Mi Smart Band 4C można kupić z rabatem aż 40%. Poza tym niższe ceny obowiązują na wybrane słuchawki, powerbanki, a nawet telewizory.

Źródło: Xiaomi

