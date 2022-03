Dobry smartwatch to kompan, który wraz z piękną pogodą skutecznie zmotywuje cię do aktywności na świeżym powietrzu. Tylko jak go wybrać, by zrobić to dobrze?

Smartwatch zmotywuje cię do ruchu

Przyszła wiosna i aż chce się aktywniej spędzać czas. Jeśli jednak ładna pogoda to dla ciebie niewystarczająca zachęta, to czas pomyśleć o technologicznym wsparciu. Najlepsze smartwatche skutecznie motywują do ruchu, ale na tym nie kończą. Są też w stanie sprawić to, by ten ruch dawał możliwie najlepsze efekty. Taki gadżet może ci pomóc, gdy twoim celem jest utrata zbędnych kilogramów, przygotowanie do maratonu, poprawa kondycji czy też po prostu chęć zażywania określonej porcji ruchu każdego dnia – tak dla zdrowotności.



Dobry smartwatch motywuje do ruchu, zapraszając do aktywności i wynagradzając podjęty trud.

No dobrze, ale pewnie nie każdy smartwatch równie dobrze wywiązuje się z tego zadania? No pewnie, że tak – na szczęście jest też dobra wiadomość. Aktualnie wybór jest ogromny (przykładowo licznik na stronie sklepu RTV EURO AGD pokazuje około 600 dostępnych modeli), a urządzenia z tej kategorii przygotowują właściwie wszyscy liczący się producenci gadżetów. Taka szeroka oferta smartwatchy sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie – niezależnie od tego, jakim budżetem dysponuje i czego konkretnie oczekuje.

Aby ułatwić ci wybór, a przy okazji podpowiedzieć, czego możesz się spodziewać, mając do wydania taką lub inną sumę pieniędzy, przygotowaliśmy ten poradnik. Podzieliliśmy smartwatche według rodzaju aktywności, a wewnątrz tych kategorii – według cen. Jeśli szukasz szybkiej odpowiedzi, to tutaj ją znajdziesz.

Smartwatch dla biegacza Bieganie to najpopularniejsza forma aktywności i właściwie każdy smartwatch ma przeznaczony jej tryb. Nawet najtańsze zegarki – jak Huawei Watch FIT, Amazfit GTS czy rozmaite modele marki Garett – potrafią zliczać kroki, mierzyć dystans i obliczać tempo, monitorując równocześnie puls.

Huawei Watch FIT Mimo to warto pomyśleć o droższym urządzeniu, najlepiej wyposażonym w moduł GPS, który zapewni bardziej precyzyjne monitorowanie parametrów. Dodatkowo pozwoli na ustalanie i śledzenie trasy biegu. Za 1000 zł kupisz na przykład Garmin Forerunner 245, a za 1500 zł – Suunto 7. Smartwatch w góry i na rower Wyższe modele Garmina i Suunto to tak zwane multisportowe zegarki GPS. Świetnie sprawdzają się podczas podróży w nieznane, górskich wędrówek czy rowerowych przejażdżek. W ich przypadku trzeba się liczyć z ceną na poziomie 2000-2500 złotych, ale w żadnym razie nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Te smartwatche cechują się mnogością opcji i funkcji oraz bardzo dużą wytrzymałością.

Garmin Fenix 6 Pro Smartwatch na basen Smartwatch wodoszczelny to dobry wybór dla miłośników aktywności na basenie. Gadżet tego typu powinien też oferować specjalny tryb pływacki. Kupisz taki sprzęt już za kilkaset złotych. Warty uwagi jest na przykład Amazfit T-Rex Pro, który pomimo niewysokiej ceny może pochwalić się wodoszczelnością w klasie 10 ATM.

Amazfit T-Rex Pro Dla bardziej wymagających powstał Garmin Instinct Solar, ale to już sprzęt, za który zapłacisz dwa albo i trzy razy więcej. W zamian otrzymujesz dostęp do zaawansowanego trybu pływackiego, w którym odczytywane są rozmaite parametry treningu i monitorowane są wszystkie ruchy. Zegarek automatycznie wykrywa też styl pływacki i mierzy tętno pod wodą. Smartwatch do fitnessu i na siłownię Z myślą o aktywności na sali czy hali powstają z kolei smartwatche marki Fitbit. W zastosowaniu takim jak fitness czy siłownia sprawdzają się zdecydowanie najlepiej, a przede wszystkim model sense, kosztujący około 1000 złotych. Cieszy się dużą popularnością przede wszystkim wśród kobiet, które na pewno docenią też miłą dla oka stylistykę.

Fitbit Sense

Nie tylko sport, czyli smartwatch na co dzień

Na co dzień najlepszym wyborem będzie smartwatch NFC, a więc gadżet wyposażony w technologię umożliwiającą wygodne płacenie w sklepach. Nie trzeba sięgać po portfel ani telefon – wystarczy przyłożyć zegarek do terminala płatniczego – wygodniej już być nie może.

Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na inne funkcje. Standardem jest wyświetlanie powiadomień z telefonu (dzięki czemu nie musisz przerywać treningu tylko po to, by przekonać się, że dostałeś spam). Wygodnym rozwiązaniem jest również możliwość sterowania odtwarzaczem muzycznym z poziomu zegarka, a wbudowana pamięć pozwala słuchać muzyki nawet bez użycia telefonu. Zdalny spust migawki to kolejna ciekawostka – ułatwiająca robienie selfików. Kalendarz z terminarzem czy też alarm z budzikiem wibracyjnym to też przydatne funkcje.

Odrębną kategorię stanowią smartwatche dla dzieci. Te zegarki najczęściej koncentrują się na bezpieczeństwie młodych użytkowników, pozwalając im szybko nawiązać kontakt z rodzicami. Tym ostatnim zaś – na błyskawiczną lokalizację pociech.

Modele marki Garett oferują też dodatkowe funkcje, takie jak licznik kroków, plan lekcji czy gra matematyczna. Żeby spiąć wszystko klamrą wspomnijmy zaś o zegarku Garmin vivofit jr – monitorze aktywności dla dzieci. Pomaga on w wypracowywaniu zdrowych nawyków już od najmłodszych lat.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD. Foto na wejście: Suunto