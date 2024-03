Ceny flagowych smartfonów polecą w dół. Snapdragon 8s Gen 3 zaprezentowany

Nie podoba ci się perspektywa wydawania ponad 4000 zł na telefon z topowym Snapdragonem 8 Gen 3? Qualcomm ma dobre wieści.

Dość nieoczekiwanej premiery doczekał się właśnie Snapdragon 8s Gen 3. Oznaczenie to może być mylące, bo np. Apple swego czasu używał literki s do oznaczania mocniejszych wersji iPhone’ów. Qualcomm postąpił odwrotnie, bo Snapdragon 8s Gen 3 stanowi uboższą i tańszą alternatywę dla modelu 8.

Jaki jest Snapdragon 8s Gen 3? Podobieństwa i różnice względem Snapdragon 8 Gen 3

Parametry najnowszego Snapdragona 8s Gen 3, w porównaniu z podstawową “ósemką” trzeciej generacji, to:

1 ultrawydajny rdzeń Cortex-X4 o taktowaniu 3 GHz (zamiast 1 x 3,3 GHz);

4 wydajne rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu 2,8 GHz (zamiast 3 x 3,15 GHz + 2 x 2,96 GHz);

3 energooszczędne rdzenie Cortex-A520 o taktowaniu 2 GHz (zamiast 2 x 2,3 GHz);

grafika Adreno 735 (zamiast Adreno 750);

obsługa do 24 GB pamięci RAM LPDDR5x 4,200 MHz (zamiast 4800 MHz);

obsługa pamięci UFS 4.0;

obsługa złącza USB 3.1 Gen 2;

modem 5G X70 (zamiast X75);

obsługa Wi-Fi 7;

Bluetooth 5.4;

obsługa ekranów QHD+ o odświeżaniu do 144 Hz;

potrójny 18-bitowy procesor obrazu;

obsługa aparatów o rozdzielczości do 200 Mpix;

obsługa nagrywania 4K w 60 kl./s (zamiast 4K w 120 kl./s + 8K w 30 kl/.s).

Snapdragon 8s Gen 3 wnosi przede wszystkim cięcia związane z wydajnością. Qualcomm przekonuje jednak, że smartfony napędzane przez ten układ wciąż będą obsługirać ray-tracing oraz zachowywać inne zalety urządzeń z najnowszą “ósemką”.

Snapdragon 8s Gen 3 to czip skrojony pod sztuczną inteligencję

Qualcomm chwali się, że czip o oznaczeniu 8s ma NPU obsługujące 10 miliardów parametrów, co stawia go na równi ze Snapdragonem 8 Gen 3.

Snapdragon 8s Gen 3 - kluczowe cechy

Nowy układ umożliwi m.in. obsługę:

ponad 30 dużych modeli językowych, w tym Llama 2, Gemini Nano, Baichuan-7B czy Zhipu ChatGLM;

generatorów obrazów AI i zaawansowanych asystentów głosowych na poziomie urządzenia;

funkcji wymagających stale aktywnego aparatu do selfie (np. wykrywanie twarzy pojawiającej się przed zablokowanym ekranem);

zaawansowanych funkcji fotograficznych związanych z przetwarzaniem obrazu.

Dziś to funkcje AI grają często pierwsze skrzypce, a zanosi się na to, że tańsze smartfony ze Snapdragonem 8s Gen 3 będą w stanie zapewnić działanie dokładnie tych samych funkcji co modele z 8 Gen 3.

Kiedy pojawią się pierwsze smartfony ze Snapdragonem 8s Gen 3?

Qualcomm oficjalnie potwierdził, że najnowszym czipem zainteresowane są już takie marki jak Xiaomi, Redmi, realme, Honor czy iQOO. Wysyp nowych smartfonów ze Snapdragonem 8s Gen 3 zapowiedziano na “kolejne miesiące”, a pierwszy ma się pojawić jeszcze w marcu.

Można oczekiwać, że nowy układ trafi do smartfonów mających stanowić tańsze alternatywy dla flagowców ze Snapdragonem 8 Gen 3. Nawet najtańsze z nich (Xiaomi 14, OnePlus 12 czy ASUS Zenfone 11 Ultra) kosztują grubo ponad 4000 zł, więc klienci z pewnością przyjmą przystępniejsze opcje z otwartymi ramionami.