Półtora roku po swojej poprzedniczce gra Sniper Ghost Warrior Contracts 2 debiutuje dziś na rynku. Czym Polacy zachęcają nas tym razem?

Dziś premiera Sniper Ghost Warrior Contracts 2. I już jest dobrze

Gra Sniper Ghost Warrior Contracts 2 kosztowała studio CI Games nieco mniej pieniędzy niż jej poprzedniczka, a na marketing wydano mniej więcej tyle samo. Mimo to przedsprzedaż okazała się bardziej udana niż poprzednim razem. Polacy mogli więc odtrąbić mały sukces jeszcze przed rynkowym debiutem swojej nowej strzelanki, choć zarówno oni, jak i my liczymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.

Od dzisiaj możemy się o tym przekonywać – właśnie 4 czerwca odbyła się premiera gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Dostępne są już wersje przeznaczone na komputery (sprawdź wymagania) oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i PlayStation 4. Wkrótce dołączy do nich także wersja na PS5.

Zobacz najnowszy zwiastun Sniper Ghost Warrior Contracts 2:

Czego można się spodziewać po Sniper Ghost Warrior Contracts 2?

Piąta odsłona snajperskiej serii „made in Poland” ma zaoferować najciekawsze wyzwania ze wszystkich, jakie do tej pory zaserwowali nam twórcy. To między innymi strzały z odległości powyżej 1000 metrów, zdecydowanie bardziej inteligentni wrogowie oraz mocno zróżnicowany arsenał (bazujący na autentycznym uzbrojeniu współczesnych żołnierzy).

Łącznie w grze Sniper Ghost Warrior Contracts 2 czeka na nas 21 kontraktów i „sporo” misji pobocznych, które zrealizujemy na 5 rozległych mapach, zabiegających nas na tereny Bliskiego Wschodu. W przypadku pecetów za to wszystko zapłacisz stówkę, a na konsolach dołożysz do tej ceny jeszcze kilka dyszek. Krótko mówiąc: nie jest najdrożej.

Źródło: CI Games, informacja własna