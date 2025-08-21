MSI pokazało monitor z opcjami AI. Niektóre zainteresują graczy

Monitory

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Sztuczna inteligencja wkracza do monitorów. Podczas targów Gamescom 2025 firma MSI zaprezentowała model MPG 271QR QD-OLED X50, który imponuje parametrami i oferuje kilka interesujących funkcji opartych na AI.

MPG 271QR QD-OLED X50 to ulepszona wersja testowanego przez nas modelu MPG 271QRX QD-OLED. Urządzenie wyposażono w 27-calowy panel QD-OLED o rozdzielczości 2560 × 1440 (WQHD), który oferuje bardzo dobrą płynność i ostrość obrazu. 

Dzięki częstotliwości odświeżania 500 Hz oraz czasowi reakcji 0,03 ms (GtG) monitor zapewnia wyjątkową szybkość i precyzję, która sprawdzi się w dynamicznych grach e-sportowych. Certyfikaty VESA ClearMR 21000 i DisplayHDR True Black 500 gwarantują żywe kolory, głęboką czerń oraz minimalne rozmycia ruchu.

Monitor ze sztuczną inteligencją

Jednym z kluczowych wyróżników modelu jest zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – producent chwali się, że w końcu jest to pierwszy prawdziwy monitor z AI. 

AI Care Sensor potrafi wykrywać obecność użytkownika i automatycznie aktywować tryb ochrony OLED, gdy monitor pozostaje bezczynny. W połączeniu z systemem OLED Care 3.0 znacząco zmniejsza to ryzyko wypalenia pikseli i wydłuża żywotność panelu.

Monitor do komputera i konsoli

MSI zadbało również o wszechstronność monitora w kontekście różnych platform. HDMI 2.1 umożliwia konsolowym graczom korzystanie z rozdzielczości 4K przy 120 Hz, a także wspiera technologie VRR i ALLM. Z kolei DisplayPort 2.1a z przepustowością 80 Gb/s sprawia, że monitor sprawdzi się zarówno w grach nowej generacji, jak i w profesjonalnych zastosowaniach wymagających najwyższej jakości obrazu. 

Co więcej, zastosowana technologia HDMI CEC (Consumer Electronics Control) umożliwia monitorowi komunikację z podłączonymi kontrolerami. Pozwala to nie tylko na wybudzanie monitora jednym przyciskiem pada, ale także na automatyczne dostosowanie trybów wyświetlania do różnych urządzeń.

