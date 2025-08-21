Spalone płyty główne AM5. AMD tłumaczy przyczynę i daje dobrą radę

Temat spalonych płyt głównych AMD AM5 odbił się szerokim echem w branżowych mediach. Firma wyjaśnia przyczynę problemów i podaje prosty sposób, jak uniknąć podobnych przypadków w przyszłości.

Temat spalonych procesorów i płyt głównych niejednokrotnie opisywaliśmy na łamach benchmark.pl. W sieci udokumentowano ponad 150 awarii, głównie dotyczących płyt głównych marki ASRock. Choć liczba ta może robić wrażenie, w skali sprzedaży całej platformy AM5 nie stanowi znaczącego odsetka.

Co było przyczyną problemów?

Koreański serwis Quasar Zone przeprowadził wywiad z Davidem McAfee, wiceprezesem ds. zarządzania produktami i marketingu w Client Business Group AMD, oraz Travisem Kirschem, starszym dyrektorem ds. produktów klienckich w tej samej jednostce. Jednym z głównych tematów rozmowy była właśnie kwestia spalonych płyt głównych AM5.

Według przedstawicieli AMD źródłem problemu okazało się oprogramowanie – w części BIOS-ów ODM nie zostały zastosowane wartości rekomendowane przez producenta procesorów. Dodatkowym wyzwaniem jest ogromna liczba możliwych konfiguracji płyt głównych i CPU, co komplikuje proces dostrajania parametrów.

Quasar Zone: Od początku tego roku pojawiają się przypadki przypalania się gniazd w procesorach AM5. Ponieważ wciąż zgłaszane są podobne problemy, trudno uznać, że kwestia została całkowicie rozwiązana. Jakie jest stanowisko AMD i jakie działania zostały podjęte w tej sprawie?

AMD: Jako AMD przykładamy ogromną wagę do jakości. Dlatego podczas opracowywania produktów i BIOS-u ściśle współpracujemy z partnerami produkującymi płyty główne, aby upewnić się, że działają one w ramach określonych specyfikacji.

Problem wynikał z faktu, że w części BIOS-ów ODM nie zastosowano wartości zalecanych przez AMD. Naszym celem jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, potwierdzonych rygorystycznymi testami.

Zalecamy wszystkim użytkownikom, aby zawsze aktualizowali BIOS płyty głównej do najnowszej wersji. Aktualizacje nie tylko dodają nowe funkcje, lecz także poprawiają wydajność i eliminują zgłaszane problemy.

Warto dodać, że jest to także efekt uboczny elastyczności, jaką oferuje platforma AMD. W przypadku konkurencyjnych rozwiązań liczba dostępnych kombinacji CPU i płyt głównych jest mocno ograniczona.

Platforma AM5 obsługuje znacznie więcej konfiguracji, a dodatkowo umożliwia korzystanie z PBO i podkręcania. To zwiększa liczbę możliwych scenariuszy, a tym samym złożoność całego zagadnienia. Mimo to ściśle współpracujemy z partnerami, aby rozwiązywać wszelkie problemy i rozwijać naszą platformę.

Co powinni zrobić użytkownicy?

AMD jednoznacznie podkreśla, że kluczowym krokiem jest regularna aktualizacja BIOS-u. Nowe wersje nie tylko eliminują błędy, ale również zapewniają poprawę wydajności i stabilności działania systemu. Podobne zalecenia wydała też firma ASRock.

Jeśli zatem korzystacie z platformy AMD AM5, warto zajrzeć na stronę danego modelu płyty głównej i zaktualizować BIOS do najnowszej wersji.

foto: reddit