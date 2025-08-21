Akcesoria mobilne

Ride The Wind - globalna premiera HUAWEI WATCH GT 6 już 19 września

przeczytasz w 2 min.
Karol Żebruń | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Na kilka dni przed końcem kalendarzowego lata w Paryżu zadebiutują nowe ekosystemowe produkty Huawei. Nie zabraknie najważniejszego, czyli Huawei WATCH GT 6, ale będą także tablety i słuchawki.

Huawei to potentat rynku produktów ekosytstemowych, w przypadku smartwatchy Polska jest jednym z najbardziej cenionych rynków. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że hasło przewodnie wrześniowej premiery - Ride The Wind - wiąże się z nową serią zegarków HUAWEI WATCH GT 6. Zadebiutuje ona dokładnie rok po HUAWEI WATCH GT 5 i HUAWEI WATCH GT 5 Pro (na zdjęciu wejściowym), który wniósł w 2024 r. długo oczekiwaną w produktach tej marki nowość, czyli możliwość płacenia zbliżeniowego (z pomocą platformy Quicko).

W tym roku mieliśmy okazję zobaczyć HUAWEI WATCH 5 i WATCH FIT 4 Pro oraz WATCH FIT 4. Każdy z nich w pewnym sensie na nowo definiował tę serię zegarków, w WATCH 5 pojawił się nowego typu sensor boczny, WATCH FIT 4 Pro stał się sportową wersją WATCH GT 5, a FIT 4 jeszcze wygodniejszy w użyciu dzięki ładowaniu bezprzewodowemu. Zwolennicy marki z pewnością z niecierpliwością czekają na to co Huawei pokaże w serii GT 6. Moment na premierę bardzo dobry, bo segment smartwatchy tej firmy ma się bardzo dobrze. Od 2015 r. sprzedano ich już ponad 200 milionów, a pierwszy kwartał 2025 r. zamknął się wzrostem o 42,4 proc. w porównaniu z 2024 r.

Co nowego w ubieralnych produktach Huawei?

Na razie Huawei nie chce zdradzać wielu szczegółów, ale pierwsze grafiki zapowiadające premierę 19 września w Paryżu, sugerują, że w przypadku zegarków nie będziemy skupiać się raczej na nowym wyglądzie. Ten w przypadku WATCH GT 5 osiągnął bardzo atrakcyjną formę. W przypadku HUAWEI WATCH GT 6 jak twierdzi producent dostaniemy - lepszą wydajność baterii, rozszerzone funkcje monitorowania samopoczucia oraz aktywności sportowych na świeżym powietrzu. Czyli to z czego znany jest Huawei będzie jeszcze lepsze. O ile dłużej działający akumulator łatwo sobie wyobrazić, te inne funkcje mogą wiązać się z lepszym wykorzystaniem już istniejących możliwości sprzętowych smartwatchy.

Huawei WATCH GT 6 premiera

Huawei podkreśla, że nie ustaje w doskonaleniu zegarków, w czym pomocne jest 10 centrów badawczych na świecie i trzy laboratoria zajmujące się parametrami życiowymi i sportem. Bo to właśnie monitorowanie zdrowia Huawei uczynił główną rolą swoich zegarków. Huawei chwali się ponad tysiącem patentów i autorskim systemem TruSense. Do ubieralnych sprzętów zaliczyć można też słuchawki, w tym przypadku niewiele wiadomo, być może znowu zostaniemy zaskoczeni nową formą.

Tablety stawiają na ekrany PaperMatte

Zdrowie to także komfort pracy z ekranem, dlatego Huawei tak mocno stawia na matowe powłoki w przypadku tabletów. To już nie jeden, a kilka modeli, które już są dostępne w różnych rozmiarach w sprzedaży. W Paryżu zobaczymy kolejne jak twierdzi producent - kolejne ulepszenia tabletów, zarówno w zakresie wyświetlacza, jak i rysika. Huawei ogłosi także start globalnej inicjatywy kreatywnej HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, której celem jest wspieranie nowych pokoleń twórców.

Zegar z odliczaniem do premiery i możliwość zyskania rabatu na nowy produkt już teraz znajdują się na stronie huawei.pl.

Źródło: Huawei, foto wejściowe przedstawia HUAWEI WATCH GT 5 Pro

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login