Ride The Wind - globalna premiera HUAWEI WATCH GT 6 już 19 września

Na kilka dni przed końcem kalendarzowego lata w Paryżu zadebiutują nowe ekosystemowe produkty Huawei. Nie zabraknie najważniejszego, czyli Huawei WATCH GT 6, ale będą także tablety i słuchawki.

Huawei to potentat rynku produktów ekosytstemowych, w przypadku smartwatchy Polska jest jednym z najbardziej cenionych rynków. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że hasło przewodnie wrześniowej premiery - Ride The Wind - wiąże się z nową serią zegarków HUAWEI WATCH GT 6. Zadebiutuje ona dokładnie rok po HUAWEI WATCH GT 5 i HUAWEI WATCH GT 5 Pro (na zdjęciu wejściowym), który wniósł w 2024 r. długo oczekiwaną w produktach tej marki nowość, czyli możliwość płacenia zbliżeniowego (z pomocą platformy Quicko).

W tym roku mieliśmy okazję zobaczyć HUAWEI WATCH 5 i WATCH FIT 4 Pro oraz WATCH FIT 4. Każdy z nich w pewnym sensie na nowo definiował tę serię zegarków, w WATCH 5 pojawił się nowego typu sensor boczny, WATCH FIT 4 Pro stał się sportową wersją WATCH GT 5, a FIT 4 jeszcze wygodniejszy w użyciu dzięki ładowaniu bezprzewodowemu. Zwolennicy marki z pewnością z niecierpliwością czekają na to co Huawei pokaże w serii GT 6. Moment na premierę bardzo dobry, bo segment smartwatchy tej firmy ma się bardzo dobrze. Od 2015 r. sprzedano ich już ponad 200 milionów, a pierwszy kwartał 2025 r. zamknął się wzrostem o 42,4 proc. w porównaniu z 2024 r.

Co nowego w ubieralnych produktach Huawei?

Na razie Huawei nie chce zdradzać wielu szczegółów, ale pierwsze grafiki zapowiadające premierę 19 września w Paryżu, sugerują, że w przypadku zegarków nie będziemy skupiać się raczej na nowym wyglądzie. Ten w przypadku WATCH GT 5 osiągnął bardzo atrakcyjną formę. W przypadku HUAWEI WATCH GT 6 jak twierdzi producent dostaniemy - lepszą wydajność baterii, rozszerzone funkcje monitorowania samopoczucia oraz aktywności sportowych na świeżym powietrzu. Czyli to z czego znany jest Huawei będzie jeszcze lepsze. O ile dłużej działający akumulator łatwo sobie wyobrazić, te inne funkcje mogą wiązać się z lepszym wykorzystaniem już istniejących możliwości sprzętowych smartwatchy.

Huawei podkreśla, że nie ustaje w doskonaleniu zegarków, w czym pomocne jest 10 centrów badawczych na świecie i trzy laboratoria zajmujące się parametrami życiowymi i sportem. Bo to właśnie monitorowanie zdrowia Huawei uczynił główną rolą swoich zegarków. Huawei chwali się ponad tysiącem patentów i autorskim systemem TruSense. Do ubieralnych sprzętów zaliczyć można też słuchawki, w tym przypadku niewiele wiadomo, być może znowu zostaniemy zaskoczeni nową formą.

Tablety stawiają na ekrany PaperMatte

Zdrowie to także komfort pracy z ekranem, dlatego Huawei tak mocno stawia na matowe powłoki w przypadku tabletów. To już nie jeden, a kilka modeli, które już są dostępne w różnych rozmiarach w sprzedaży. W Paryżu zobaczymy kolejne jak twierdzi producent - kolejne ulepszenia tabletów, zarówno w zakresie wyświetlacza, jak i rysika. Huawei ogłosi także start globalnej inicjatywy kreatywnej HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, której celem jest wspieranie nowych pokoleń twórców.

Zegar z odliczaniem do premiery i możliwość zyskania rabatu na nowy produkt już teraz znajdują się na stronie huawei.pl.

Źródło: Huawei, foto wejściowe przedstawia HUAWEI WATCH GT 5 Pro