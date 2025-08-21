Nawet 30 mln odszkodowania. To kara za naruszenie prywatności dzieci

Google zapłaci 30 milionów dolarów w ramach ugody kończącej sprawę o naruszenie prywatności dzieci na YouTube. Koncern oskarżano o nielegalne gromadzenie danych od użytkowników poniżej 13. roku życia.

Google zakończyło spór prawny dotyczący naruszenia prywatności dzieci na YouTube, zgadzając się zapłacić 30 milionów dolarów odszkodowania. Postępowanie dotyczyło nielegalnego zbierania danych od użytkowników poniżej 13. roku życia, co narusza przepisy amerykańskiej ustawy COPPA regulującej ochronę prywatności dzieci w internecie.

Zgodnie z ustawą COPPA gromadzenie danych od dzieci poniżej 13. roku życia jest nielegalne, dlatego sprawa wywołała szerokie kontrowersje. Choć Google zaprzecza stawianym zarzutom, firma zdecydowała się na zawarcie ugody, by uniknąć przedłużającego się procesu i potencjalnie poważniejszych konsekwencji prawnych.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie może dotyczyć nawet 45 mln osób w USA, które korzystały z YouTube przed ukończeniem 13 lat w okresie od 1 lipca 2013 r. do 1 kwietnia 2020 r. Każda z tych osób może otrzymać niewielką rekompensatę. Choć Google zgodziło się na ugodę, firma stanowczo zaprzecza, jakoby naruszyła przepisy. Decyzja o ugodzie ma na celu uniknięcie dalszych kosztów i komplikacji związanych z procesem sądowym.

Sprawa ta podkreśla znaczenie ochrony prywatności dzieci w internecie. Firmy technologiczne muszą być bardziej ostrożne w kwestii zbierania danych, zwłaszcza od nieletnich użytkowników.

Google planuje wprowadzić dodatkowe środki ochrony prywatności, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Firma podkreśla, że dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom swojej platformy.