Sprytny trick w Google Pixel 10. PixelSnap to odpowiedź na MagSafe z iPhone’a

PixelSnap to zupełnie nowa linia akcesoriów do flagowych smartfonów Google. Działają (prawie) jak MagSafe w iPhone. Znamy ceny.

Jedną z unikalnych cech smartfonów Apple jest MagSafe. Magnes znajdujący się z tyłu obudowy pozwala na całkiem solidne przymocowanie iPhone’a do ładowarki bezprzewodowej, powerbanka lub uchwytu samochodowego. Podczas wczorajszej premiery smartfonów Google Pixel 10 poznaliśmy podobne rozwiązanie. PixelSnap to zestaw akcesoriów, które mogą okazać się całkiem przydatne. Mają jednak pewien minus.

PixelSnap - akcesoria dla Google Pixel 10

20 sierpnia 2025 r. odbyła się długo wyczekiwana premiera nowej serii Pixel 10. Google pokazało cztery smartfony. Największymi zmianami wydaje się dodanie trzeciego obiektywu (zbliżenie optyczne) do podstawowego wariantu oraz jeszcze lepsza sztuczna inteligencja wbudowana w oprogramowanie. Jednocześnie poznaliśmy też zestaw akcesoriów o nazwie PixelSnap.

PixelSnap to nawiązanie do funkcji MagSafe znanej z iPhone’a. Specjalne akcesoria pozwalają na korzystanie z magnetycznych akcesoriów. Mowa między innymi o podstawkach i specjalnym etui. Posiadają wbudowane magnesy. Jednocześnie Google dodaje do wszystkich nowych smartfonów obsługę ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi2:

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold - ładowanie Qi2 z mocą do 15 W

Google Pixel 10 Pro XL - ładowanie Qi2 z mocą do 25 W

Moc ładowania przewodowego we wszystkich Pixelach 10 również wzrosła w stosunku do poprzedników. Najlepszy pod tym względem jest Pixel 10 Pro XL, naładujemy go przewodowo całkiem szybko, bo z mocą 45 W. Jednocześnie Google zaprezentowało zupełnie nową ładowarkę - adapter sieciowy Pixel Flex Dual Port 67W USB-C Fast Charger. Musimy natomiast pamiętać, że nowych Pixeli nie naładujemy z mocą 67 W, niezależnie od wykorzystanej ładowarki. Ograniczeniem jest bowiem sam smartfon i jego specyfikacja.

Akcesoria PixelSnap dla Google Pixel 10

Google zaprezentowało kilka akcesoriów z serii PixelSnap:

PixelSnap Ring Stand (29,99 dol.) - niewielki, okrągły uchwyt z obręczą, który działa jednocześnie jako podstawka do telefonu

(29,99 dol.) - niewielki, okrągły uchwyt z obręczą, który działa jednocześnie jako podstawka do telefonu PixelSnap Cases (od 49,99 dol.) - etui z wbudowanym pierścieniem magnetycznym, kupimy je w różnych wariantach kolorystycznych dla wszystkich modeli Pixel 10

(od 49,99 dol.) - etui z wbudowanym pierścieniem magnetycznym, kupimy je w różnych wariantach kolorystycznych dla wszystkich modeli Pixel 10 PixelSnap Charger (39,99 dol.) - ładowarka bezprzewodowa, dostępna również w wersji z podstawką (69,99 dol.). W droższej wersji możemy wygodnie korzystać ze smartfona - oglądać film, prowadzić rozmowę wideo lub po prostu mieć podgląd na ekran

Dlaczego dziś to MagSafe jest lepsze od PixelSnap?

Obecnie wciąż MagSafe prezentuje się nieco lepiej od PixelSnap. Mówimy w końcu o funkcji wbudowanej w smartfon, dostępnej bez dodatkowego etui lub przyklejonego do obudowy “kapselka”. Kilka miesięcy temu podobne akcesoria zaprezentował też Samsung.