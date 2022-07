Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na sierpień 2022. Trzeba przyznać, że tym razem firmie udało się zadbać o bardzo interesujący, zróżnicowany zestaw gier.

PlayStation Plus na sierpień 2022

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Yakuza: Like a Dragon

Little Nightmares

Trzy pozycje, ale łącznie cztery gry i to absolutnie nie byle jakie. Nowy PlayStation Plus obejmujący abonamenty Essential, Extra i Premium rozgościł się już na rynku, na dodatkowe gry w ramach abonamentu można liczyć przy każdej z ofert. W sierpniu, jak widać, będą to gry z pakietu Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, a także Yakuza: Like a Dragon i Little Nightmares.

Jednocześnie firma Sony ujawniła, iż do katalogu gier oferowanego w ramach abonamentów Extra i Premium zmierza osiem gier z serii Yakuza. Yakuza 0, Yakuza Kiwami i Yakuza Kiwami 2 zostaną udostępnione jeszcze w sierpniu, nieco później dołączą kolejne produkcje z tego gangsterskiego cyklu.

Nowy PlayStation Plus, czyli dla każdego coś dobrego?

Wróćmy jeszcze na moment od oferty przygotowanej dla korzystających także z najtańszego abonamentu. O Tony Hawk's Pro Skater 1+2 więcej przeczytacie chociażby w naszej recenzji. Bardzo pochlebnej, jak niemal wszystkie. Średnia ocen wyniosła tutaj aż 89% (za metacritic). Co ważnie, niemal równie ciepło ocenili ten zestaw gracze, a taka jednomyślność nie zdarza się często. To bez wątpienia remake potwierdzający, że niekiedy odświeżanie gier sprzed lat ma sens.

Yakuza: Like a Dragon to wspomniane już gangsterskie klimaty i losy Ichibana Kasugi z tokijskiej rodziny yakuza. W przypadku Little Nightmares mowa natomiast o mrocznej platformówce 2.5D. Niektórzy mogą pokusić się nawet o stwierdzenie, że jednej z najlepszych propozycji w swoim gatunku. Większą dawkę informacji na temat rozgrywki znajdziecie w recenzji.

Krótkie omówienie wszystkich trzech propozycji możecie zobaczyć też na poniższym materiale wideo. A najlepiej, jeśli tego nie rozbiliście, sprawdźcie je samemu. Bo każda z tych produkcji jest tego warta. Będą dostępne od 2 sierpnia.

