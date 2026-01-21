Słuchawki Sony po nowemu. Oto LinkBuds Clip

Seria otwartych słuchawek dousznych Sony LinkBuds została właśnie rozszerzona o model Clip.

Sony LinkBuds Clip mają formę litery C, obejmującej wewnętrzną i zewnętrzną część ucha. Pod względem konstrukcyjnym stanowią więc konkurencję dla słuchawek Huawei FreeClip, JBL Soundgear Clips, Motorola Moto Buds Loop czy Bose Ultra Open.

Główny atut otwartej konstrukcji to oczywiście możliwość jednoczesnego słuchania dźwięku i zachowania kontaktu z otoczeniem. Nowa konstrukcja, rozkładająca wagę na większą powierzchnię ucha i izolująca słuchawkę od kanału słuchowego, ma zapewnić większą wygodę noszenia przez wiele godzin. W zestawie dostępne są ponadto poduszeczki stabilizujące z możliwością zmiany ich ułożenia na pałąku.

Słuchawki Sony LinkBuds Clip mają trzy tryby odtwarzania dźwięku

Słuchawki wykrywają dotyk, a za pomocą gestów można się przełączać między trybami odtwarzania:

standardowy - głównie do słuchania muzyki;

wzmocnienie głosu - do podcastów czy filmów;

redukcja przenikania dźwięku - zapobiega słyszeniu muzyki przez osoby postronne w cichym otoczeniu.

Podczas prowadzenia rozmów głosowych słuchawki LinkBuds Clip mają wykorzystywać algorytmy AI oraz czujnik przewodnictwa kostnego.

Słuchawki mają 10-pasmowy korektor oraz obsługę dźwięku przestrzennego 360 Reality Audio i technologii DSEE, która odpowiada za poprawę jakości skompresowanych nagrań. Zaplanowana na marzec aktualizacja ma wnieść ponadto funkcję Efekt muzyki w tle, która “sprawia, że odtwarzany dźwięk wydaje się dobiegać gdzieś z otoczenia, a nie z samych słuchawek”.

Bateria Sony LinkBuds Clip ma wystarczyć na 9 godzin ciągłego odtwarzania, z możliwością wydłużenia o dodatkowe 28 godzin dzięki etui ładującemu. Słuchawki są odporne na zachlapania (IPX4) i można je połączyć z kilkoma urządzeniami jednocześnie dzięki funkcji Multipoint.

Sprzedaż Sony LinkBuds Clip w Polsce ma ruszyć jeszcze w styczniu, ale na razie nie otrzymaliśmy od producenta informacji o cenie.