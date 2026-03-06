Plotki krążyły od miesięcy, ale dopiero teraz pojawił się pierwszy oficjalny sygnał. Microsoft zaczyna mówić o nowej generacji Xboxa. Informacje są bardzo skąpe, jednak już wystarczyły, by rozbudzić ciekawość graczy na całym świecie.

Wielu graczy od dawna zastanawiało się, kiedy Microsoft zacznie mówić o następcy obecnej generacji Xboxów. Choć do premiery nowej konsoli najprawdopodobniej jeszcze sporo czasu, firma właśnie zdradziła pierwsze konkrety. Na scenę wchodzi tajemniczy Project Helix.

Pierwsze informacje na temat urządzenia przekazała Asha Sharma, dyrektor generalna Microsoft Gaming. W krótkim wpisie opublikowanym w serwisie X zdradziła, że Microsoft oficjalnie rozpoczął promowanie konsoli nowej generacji. Co już wiemy?

Konsola, która połączy Xboxa i PC

Na razie Microsoft używa roboczej nazwy Project Helix, ale już teraz zapowiada bardzo ambitny kierunek rozwoju sprzętu. Zgodnie ze słowami Sharmy nowa konsola ma być liderem pod względem wydajności, a przy okazji platformą obsługującą gry zarówno z Xboxa, jak i PC.

To może oznaczać jeszcze silniejsze połączenie dwóch światów, które Microsoft już od kilku lat konsekwentnie zbliża do siebie. W praktyce może chodzić o łatwiejszy dostęp do jednej biblioteki gier, większą kompatybilność między platformami czy dalszą integrację z usługami takimi jak Game Pass.

Na razie firma nie zdradza szczegółów technicznych, ale sam kierunek rozwoju jest jasny: Xbox ma być czymś więcej niż tylko konsolą – raczej uniwersalną platformą do grania.

Potwierdzenie ze strony Xboxa

Niedługo po wpisie Sharmy oficjalne konto Xboxa w serwisie X również potwierdziło nazwę kodową Project Helix w osobnym komunikacie. To pierwszy raz, gdy Microsoft publicznie odnosi się do nowej generacji sprzętu.

Niestety, na razie na tym kończą się konkrety. Firma nie ujawniła jeszcze ostatecznej nazwy urządzenia, specyfikacji technicznej, ani tym bardziej daty premiery czy ceny.

Więcej informacji już wkrótce?

Sharma zapowiedziała, że temat nowej platformy zamierza poruszyć także podczas rozmów z partnerami i studiami deweloperskimi w trakcie Game Developers Conference (GDC) w przyszłym tygodniu. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży gier, więc istnieje szansa, że właśnie tam pojawią się kolejne szczegóły.

Na razie Project Helix pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne – Microsoft już rozpoczął budowanie zainteresowania wokół kolejnej generacji Xboxa. Jeśli zapowiedzi o wspólnej platformie dla gier z PC i konsoli się potwierdzą, może to być jeden z najciekawszych kroków w historii marki.