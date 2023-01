Sony przygotowało dla graczy oczekujących na najciekawsze produkcje tego roku specjalne zestawienie. Dzięki niemu możecie zapoznać się z grami, które według japońskiego producenta staną się prawdziwymi hitami. Na liście nie zabrakło też polskiej produkcji.

Sony promuje nadchodzące produkcje na 2023 rok

Patrząc na listę najbardziej oczekiwanych gier w 2023 roku, można stwierdzić, że zarówno dla posiadaczy konsol, jak i pecetów nadchodzą ciekawe miesiące. Dla tych, którzy zainteresowani są głównie grami wychodzącymi na PlayStation, Sony przygotowało specjalne zestawienie tytułów zasługujących na specjalne wyróżnienie. Wśród nich znajdziemy nie tylko projekty opracowane na PS5, ale też te, które zadebiutują również na PC i Xboksach.

Sony postawiło na 23 tytuły, a wśród nich znajdziemy wysokobudżetowe hity oraz produkcje niezależne. W zestawieniu pojawiła się również polska produkcja, czyli reboot The Lords of the Fallen studia Hexworks. Nie zabrakło też takich nadchodzących gier, które zostaną wydane tylko na konsole Sony. Są to między Marvel's Spider-Man 2, Horizon: Call of the Mountain czy Horizon Forbidden West: Burning Shores. Warto wspomnieć także o Hogwarts Legacy, które niedługo pojawi się na pecetach oraz konsolach PS, Xbox i Nintendo Switch. W tym roku doczekamy się również nowej części Assassin's Creed.

Oto pełna lista potencjalnych hitów, które promuje Sony (w nawiasie data premiery):

Marvel's Spider-Man 2 (jesień 2023 r.),

Horizon: Call of the Mountain (22 lutego 2023 r.),

Suicide Squad: Kill the Justice League (26 maja 2023 r.),

Hogwarts Legacy (10 lutego 2023 r. na PS5),

Resident Evil 4 Remake (24 marca 2023 r.),

Assassin's Creed Mirage (2023 r.),

Season: A letter to the future (31 stycznia 2023 r.),

Star Wars Jedi: Ocalały (17 marca 2023 r.),

Final Fantasy XVI (22 czerwca 2023 r.),

Stellar Blade (2023 r.),

Tchia (marzec 2023 r.),

Wild Hearts (17 lutego 2023 r.),

Destiny 2: Lightfall (28 lutego 2023 r.),

Firewall Ultra (2023 r.),

Dead Space (27 stycznia 2023 r.),

Forspoken (24 stycznia 2023 r.),

Street Fighter 6 (2 czerwca 2023 r.),

Eternights (marzec 2023 r.),

Horizon Forbidden West - Burning Shores (19 kwietnia 2023 r.),

Synduality (2023 r.),

The Lords of the Fallen (2023 r.),

Pacific Drive (2023 r.),

Alone in the Dark (2023 r.).

Czekacie na którąś z powyższych gier? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: playstation.com