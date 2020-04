Chętni na gry na PlayStation 4 za darmo? Wygląda na to, że jeszcze przez pewien czas będziemy musieli pozostawać dla własnego bezpieczeństwa w domach. Sony postanowiło umilić to graczom.

Gry na PlayStation 4 za darmo. Sony rusza z inicjatywą Play At Home

Każdy posiadacz konsoli PlayStation 4 może zupełnie za darmo poszerzyć swoją kolekcję o dwie interesujące propozycje - Uncharted - Kolekcja Nathana Drake'a oraz Journey. Oferta obowiązuje od dziś aż do 6 maja do godziny 5:00 opolskiego czasu.

Tak naprawdę mowa tutaj o 4 grach. Uncharted - Kolekcja Nathana Drake'a to bowiem pakiet składający się z Uncharted: Fortuna Drake’a, Uncharted 2: Pośród złodziei oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake’a w odświeżonych wersjach. Sama seria Uncharted nie wymaga przedstawiania, to jeden ze znaków rozpoznawczych PlayStation. Journey to z kolei wyróżniająca się piękną oprawą wizualną gra przygodowa.

Sony zaznacza, że w związku z chęcią dbałości o łącza internetowe w dobie pandemii, pobieranie gier może trwać nieco dłużej. Wydaje się jednak, że w takiej sytuacji nikt nie będzie narzekał.

Sony walczy z pandemią. Play At Home to nie tylko darmowe gry

Z punktu widzenia graczy Play At Home będzie sprowadzać się przede do darmowych gier. Jest to jednak inicjatywa zakrojona na szerszą skalę, która obejmuje jeszcze dwa inne elementy.

Chodzi o wsparcie osób pracujących na pierwszej linii walki z pandemią za pośrednictwem wartego 100 mln dolarów funduszu Sony Global Relief Fund for COVID-19 oraz przeznaczenie 10 mln dolarów na rzecz wsparcia mniejszych, niezależnych ekip twórców zajmujących się grami.

Źródło: sony

