Masz problem, żeby usłyszeć wszystkie dialogi w filmach? Sony SRS-LSR200 to głośnik bezprzewodowy, który może go rozwiązać. Jak to działa i na co konkretnie możesz liczyć? Sprawdźmy.

Sony SRS-LSR200 to głośnik do telewizora – z nim usłyszysz każde słowo

Sony SRS-LSR200 to dodatkowy głośnik bezprzewodowy do telewizora – ale nie soundbar, mający poprawiać jakość audio (choć na to też możesz liczyć), lecz gadżet, dzięki któremu lepiej będziesz słyszeć dźwięki nawet wtedy, gdy siedzisz daleko od ekranu. Sprawdzi się też wtedy, gdy będziesz oglądać film w godzinach nocnych, a reszta domowników będzie już spać, ale też wtedy, gdy na chwilę musisz opuścić pokój, a nie chcesz żeby cię ominął fragment dialogu. Oczywiście tylko do pewnego stopnia, bo zasięg wynosi maksymalnie 30 metrów – urządzenia łączą się bezprzewodowo w standardowym pasmie 2,4 GHz.

W środku tego urządzonka siedzą trzy przetworniki i membrany bierne. Razem mają zapewniać przede wszystkim czyste, realistyczne i naturalne brzmienie mowy bez zniekształceń. A jakby tego jeszcze było mało, to możesz wcisnąć przycisk Voice Zoom i jeszcze bardziej uwydatnić dialogi. Całość jest zamknięta w solidnej – jak zapewnia Sony – obudowie odpornej na zachlapania. Uchwyt ułatwia przenoszenie, a przyciski u góry mogą zastąpić pilota przy przełączaniu kanałów czy regulowaniu głośności. A ile wynosi czas pracy? Maksymalnie: 13 godzin po naładowaniu do pełna, zajmującym około 180 minut.

Premiera nowego głośnika Sony jeszcze latem

W niektórych europejskich krajach głośnik będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu, ale do polskich sklepów Sony SRS-LSR200 trafi we wrześniu. Ceny jak na razie nie było nam dane poznać, więc trudno wyrokować, czy to się opłaca, czy też się nie opłaca. Mam nadzieję, że jednak to pierwsze.

