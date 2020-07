Marshall Emberton to nowy głośnik przenośny producenta słynącego ze sprzętu, który dobrze gra, świetnie wygląda i jest wykonany pierwszorzędnie. Choć jest mniejszy i tańszy od reszty, mamy móc o nim powiedzieć to samo.

Marshall Emberton – nawet taki mały może wielkim być

Nowy głośnik Bluetooth tego producenta ma tę samą, nieśmiertelną stylistykę, pokazującą nam, że mamy do czynienia z porządnym sprzętem. Równocześnie Marshall Emberton to najtańszy, najmniejszy i najbardziej mobilny ze wszystkich modeli w ofercie Brytyjczyków. Waży jedynie 700 gramów, więc można go zabrać ze sobą, gdzie tylko się chce, by wszędzie tam cieszyć się zaskakująco wysoką (jak na rozmiar) jakością dźwięku – o tym przynajmniej jesteśmy zapewniani.

Przenośny głośnik Bluetooth z dobrym wyposażeniem – oto Marshall Emberton

Wewnątrz tej ładnej obudowy znalazło się konkretnie miejsce dla dwóch 10-watowych przetworników pełnozakresowych, pary pasywnych radiatorów oraz dwóch 10-watowych wzmacniaczy klasy D… a także pojemnego akumulatora. Naładuj go do pełna, a będziesz cieszyć się 20 godz. słuchania muzyki. Takie uzupełnienie energii potrwa około 3 godzin, ale jeśli czas cię goni, to wystarczy, że podłączysz go „do prądu” na 20 minut i to w zupełności ma wystarczyć, by głośnik działał przez 5 godzin.

Brzmienie rozchodzące się we wszystkich kierunkach, niezawodna łączność Bluetooth 5.0, wzmocniona konstrukcja odporna na działanie wody oraz wygodna obsługa za pomocą joysticka w górnej części urządzenia to kolejne cechy głośnika Marshall Emberton, na jakie zwraca uwagę producent.

Specyfikacja Marshall Emberton - dane techniczne głośnika:

Przetworniki: 2 x głośniki pełnozakresowe (2", 10 W), 2 x pasywne radiatory

Wzmacniacze: 2 x 10 W (klasa D)

Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz

Ciśnienie akustyczne: 87 dB (SPL @ 1 m)

Czas pracy: powyżej 20 godzin

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0 (zasięg do 10 m)

Wodoszczelność: tak (IPX7)

Wymiary i waga: 68 x 160 x 76 mm, 700 g

Ile kosztuje Marshall Emberton i czy jest warty swojej ceny?

Marshall Emberton kosztuje 150 euro i jak pokazują pierwsze recenzje, jest to odrobinę za wysoka cena, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę brak mikrofonu i klasycznego wejścia AUX. Testerzy przyznają jednak, że jest to mimo wszystko bardzo dobry głośnik, cechujący się potężnym brzmieniem, długim czasem pracy i solidną konstrukcją, więc jeśli właśnie czegoś takiego szukasz, to ten model może ci przypaść do gustu. Na razie czekamy na premierę w Polsce.

Źródło: Marshall, The Verge, PC Mag, Engadget

