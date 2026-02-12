Sony zaprezentowało najnowszą generację swoich sztandarowych słuchawek dokanałowych. Model WF-1000XM6 wprowadza zmiany konstrukcyjne oraz aktualizację podzespołów odpowiedzialnych za przetwarzanie dźwięku i redukcję hałasu.

Sony WF-1000XM6 to bezpośredni następca modelu WF-1000XM5, który trafił na rynek latem 2023 roku. 31 miesięcy to jak dotąd najdłuższa przerwa dzieląca debiut kolejnych generacji, ale i lista usprawnień jest wyjątkowo długa.

Sony WF-1000XM6 wprowadzają zmiany w architekturze sprzętowej

Kluczowym elementem nowej specyfikacji jest przebudowany system aktywnej redukcji hałasu. Producent zastosował w "szóstkach" nowy procesor redukcji hałasu HD QN3e, który współpracuje ze zintegrowanym procesorem V2.

Istotną zmianą w stosunku do poprzedniej generacji jest zwiększenie liczby mikrofonów. Każda słuchawka WF-1000XM6 została wyposażona w cztery mikrofony (trzy w M5), co daje łącznie osiem jednostek w całym zestawie. Według danych technicznych, układ ten pozwala na 25-procentowy wzrost efektywności tłumienia dźwięków otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem pasm średnich i wysokich.

Warto odnotować zmianę w samym procesie przetwarzania sygnału. Zintegrowany procesor V2 obsługuje teraz 32-bitową głębię (wcześniej 24-bit), co w połączeniu z nowym układem przetwornika cyfrowo-analogowego w czipie QN3e ma przekładać się na wyższą rozdzielczość dźwięku i szerszy zakres dynamiczny.

Sony WF-1000XM6 zostały dostrojone przez cenionych inżynierów dźwięku

Za reprodukcję dźwięku odpowiada nowy przetwornik akustyczny o średnicy 8,4 mm. Sam rozmiar nie uległ zmianie, ale inżynierowie zastosowali zmiany konstrukcyjne: krawędź membrany wykonana jest teraz z miękkiego materiału, co ma wspomagać generowanie niskich tonów, natomiast jej kopułka jest sztywna, co ma zapobiegać zniekształceniom przy wysokich częstotliwościach.

Podczas premiery przedstawiciele Sony podkreślali, że priorytetem było zapewnienie brzmienia jak najbardziej zgodnego z zamysłem realizatorów dźwięku. W strojeniu słuchawek WF-1000XM6 wzięli udział m.in.:

Michael Romanowski (Coast Mastering) – w jego dorobku znajduje się realizacja nagrań Alicii Keys oraz mastering ścieżek dźwiękowych do IV, V i VI części "Gwiezdnych Wojen";

Randy Merrill (Sterling Sound) – inżynier współpracujący m.in. z Edem Sheeranem.

Chris Gehringer (Sterling Sound) – znany z realizacji projektów dla Rihanny czy Lady Gagi.

Mike Piacentini (Battery Studios) – odpowiedzialny m.in. za mastering utworów Boba Dylana.

Słuchawki obsługują kodek wysokiej rozdzielczości LDAC, dźwięk przestrzenny 360 Reality Audio oraz technologię DSEE Extreme, odpowiadającą za wzbogacanie skompresowanych nagrań. Nie zabrakło wsparcia dla rozwiązań Auracast, Multipoint, Google Fast Pair czy Microsoft Swift Pair.

Sony WF-1000XM6 z poprawioną ergonomią i łącznością

Sony chwali się, że w porównaniu z poprzednią generacją jedna słuchawka jest o 11 proc. mniejsza. Mimo tego deklarowany czas pracy nie uległ skróceniu:

do 8 godzin ciągłego odtwarzania z ANC;

możliwość dwukrotnego ładowania z etui.

Zaimplementowano technologię szybkiego ładowania – 5 minut w etui ma się przekładać na około godzinę odtwarzania. Etui obsługuje również ładowanie bezprzewodowe

W Sony WF-1000XM6 inżynierowie zmienili również projekt wewnętrzny słuchawek, wprowadzając nową strukturę wentylacji. Rozwiązanie to ma na celu redukcję ciśnienia akustycznego oraz niwelowanie tzw. efektu okluzji, czyli słyszalności własnych kroków czy dźwięków fizjologicznych, co bywa problematyczne w konstrukcjach dokanałowych.

W kwestii łączności bezprzewodowej, Sony informuje o zastosowaniu nowej anteny o powierzchni zwiększonej o 50 proc. względem poprzednika, co ma stabilizować połączenie w trudnych warunkach radiowych.

Słuchawki Sony WF-1000XM6, podobnie jak "piątki", mają certyfikat podwyższonej odporności na zachlapania IPX4.

W sferze oprogramowania nacisk położono na obsługę połączeń głosowych przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji oraz czujników przewodnictwa kostnego, które izolują głos użytkownika od tła. Sony chwali się także głębszą integracją z asystentem Google Gemini.

Sony WF-1000XM6 - cena i dostępność w Polsce

Otrzymałem informację, że słuchawki Sony WF-1000XM6 będą kosztować w Polsce ok. 1300 zł, choć dokładna cena uzależniona będzie od kanału dystrybucji.

Sprzedaż rusza w lutym, a przewidziane przez producenta wersje kolorystyczne to czarna oraz platynowosrebrna.

Niezależny materiał redakcji. Organizatorem wyjazdu na premierę słuchawek WF-1000XM5 była firma Sony.