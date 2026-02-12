  • benchmark.pl
Warhorse Studios poinformowało, że sprzedaż Kingdom Come: Deliverance II przekroczyła pięć milionów kopii. To duży sukces gry czeskiego studia, która zadebiutowała niemal równo rok temu.

Premiera Kingdom Come: Deliverance II miała miejsce 4 lutego 2025 r. Gra bardzo szybko zjednała sobie zarówno recenzentów, jak i graczy. Wiele dobrego o XV-wiecznej Bohemii i atrakcjach, na jakie można w niej liczyć mogliście przeczytać również w naszej recenzji Kingdom Come: Deliverance II.

Czeski hit. Pięć milionów sprzedanych kopii w rok

"Pięć milionów! Bohemia wita już pięć milionów graczy. Jesteśmy niezmiernie dumni, że Kingdom Come: Deliverance II osiągnął ten monumentalny kamień milowy. To osiągnięcie należy do wszystkich w Warhorse Studios i naszej wspaniałej społeczności. Dziękujemy, że byliście częścią tej podróży i sprawiliście, że stało się to rzeczywistością!" - chwali się Warhorse Studios.

Mocna marka w rękach Warhorse Studios

Tym samym Warhorse Studios może chwalić się mocną marką, jaką ma w swoim portfolio. Wydany na Microsoft Windows, a także konsolach PlayStation 5Xbox Series X/S, Kingdom Come: Deliverance II to bowiem kontynuacja Kingdom Come: Deliverance z 2018 r.

Zarówno recenzentom, jak i graczom mocno do gustu przypadła nie tylko podstawowa wersja gry, ale także dodatkowa zawartość, jaką udostępniono po premierze. Kingdom Come: Deliverance II otrzymał szereg drobnych aktualizacji, a także trzy duże rozszerzenia fabularne - Brushes with Death, Legacy of the Forge i Mysteria Ecclesiae.

"Kingdom Come: Deliverance II to wciągająca opowieść o zemście, zdradzie i odkrywaniu. Wyrusz w epicką podróż - ze skromnej kuźni do królewskiego dworu. Od tętniących życiem miejskich ulic po gęste lasy - odkrywaj średniowieczną Europę w tym otwartym świecie pełnym niezapomnianych przygód, akcji, emocji oraz cudów" - piszą o Kingdom Come: Deliverance II twórcy.

