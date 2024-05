Sony Xperia 1 VI już jest. Prawdziwy zoom optyczny w nowej odsłonie

Cena nowego flagowca Sony Xperia 1 VI zwala z nóg, ale ma on kilka mocnych atutów.

Wiele osób w odniesieniu do każdego teleobiektywu w smartfonie używa określenia "zoom optyczny". W miażdżącej większości przypadków jest to określenie błędne. Samsung, Apple, Xiaomi i wielu innych producentów stosują obiektywy, które mają węższy kąt widzenia niż aparaty główne, ale wciąż są to soczewki stałoogniskowe bez możliwości płynnej regulacji optycznego przybliżenia. A w zoomie optycznym chodzi właśnie o tę regulację.

Sony od czasu Xperii IV stosuje teleobiektywy zmiennoogniskowe. W najnowszej Xperii 1 VI został on mocno udoskonalony, ale zainteresowani tym rozwiązaniem będą musieli się wykosztować.

Sony Xperia 1 VI - cena i dostępność w Polsce

Xperia 1 VI w wersji 12/256 GB została wyceniona na 6500 zł. Sony nie bawi się w półśrodki i celuje w segment okupowany przez iPhone’a 15 Pro Max czy Samsung Galaxy S24 Ultra. Przy czym jego flagowiec - w przeciwieństwie do topowych modeli Apple’a czy Samsunga - nie ma swojego tańszego odpowiednika.

Sony Xperia 1 VI

W ramach przedsprzedaży - która rusza 16 maja - producent dorzuca jednak drogi prezent w postaci słuchawek premium Sony WH-1000XM5. Ich wartość to ok. 1400 zł, co uatrakcyjnia cenę całego zestawu.

Sony Xperia 1 VI ma udoskonalony zoom optyczny

Nowy flagowiec został uzbrojony w:

aparat główny 48 Mpix z przysłoną f/1,9, optyczną stabilizacją obrazu i trybami działania 24 oraz 48 mm;

aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym 16 mm;

aparat 12 Mpix z teleobiektywem ze światłem f/2,5-f/3,5, optyczną stabilizacją obrazu, trybem makro i regulacją ogniskowej w zakresie od 85 do 170 mm.

Ogniskowe 85-170 odpowiadają przybliżeniu od 3,5 do 7,1 względem aparatu głównego. W przypadku ubiegłorocznego modelu był to zakres od 3,5 do 5,2x, więc pod kątem prawdziwego zoomu optycznego Xperia 1 VI została solidnie udoskonalona. Dodatkowo nowy teleobiektyw można wykorzystać do robienia zdjęć makro z odległości od 4 cm.

Warto odnotować, że cała matryca Xperii 1 VI tak naprawdę ma rozdzielczość 52 Mpix, wielkość 1/1,35 cala i nietypowe proporcje 4,3:3. W trybie fotografowania wykorzystywany jest 48-megapikselowy fragment 4:3, a w trakcie filmowania cała szerokość w formacie 16:9.

Wszystkie aparaty obsługują nagrywanie filmów 4K HDR w 120 kl./s w pełnym zakresie ogniskowych. Podobnie jak w profesjonalnych aparatach Sony, funkcja ustawiania ostrości potrafi śledzić oko w czasie rzeczywistym.

Xperia 1 VI to też kolejny smartfon Sony z powłoką antyrefleksyjną ZEISS T*, która niweluje powstawanie odblasków.

Użytkownicy wcześniejszych smartfonów tej maski często skarżyli się na obecność aż trzech różnych aplikacji do obsługi aparatu. Xperia 1 VI dostała nową apkę, która agreguje ich funkcje w jednym miejscu.

Smartfon może działać jako zewnętrzny monitor do aparatu Sony α. Producent wylicza takie funkcje jak wyświetlanie zarysu, wzór zebry, zapis kopii zapasowej, nagrywanie filmów w pamięci wewnętrznej telefonu czy możliwość strumieniowania wideo na żywo na YouTube’a i inne platformy obsługujące RTMP (Real-time Messaging Protocol).

Sony Xperia 1 VI ma zupełnie nowy wyświetlacz

Wszystkie dotychczasowe smartfony z tej serii miały ekrany 4K o proporcjach 21:9. W “szóstce” Sony zredukowało jednak rozdzielczość do FullHD i skróciło proporcje do 19,5:9. Dzięki technologii Powered by BRAVIA panel ma się jednak cechować lepszą jakością wyświetlanego obrazu i widocznością w słońcu.

Sony Xperia 1 VI

Wyjąwszy wspomniane już wcześniej aparaty, specyfikacja Xperii 1 VI obejmuje także:

ekran OLED 6,5 cala o rozdzielczości 2340 x 1080 (396 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

frontowe głośniki stereo;

Snapdragona 8 Gen 3;

12 GB pamięci RAM;

256 GB rozszerzalnej pamięci na dane;

5G; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i eSIM;

gniazdo słuchawkowe;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

baterię 5000 mAh z ładowaniem 30 W, ładowaniem bezprzewodowym i zwrotnym;

wymiary 162 x 74 x 8,2 mm;

wagę 192 g;

certyfikat wodoszczelności IP65/68;

Androida 14.

Dostępne wersje kolorystyczne to czarna, khaki i srebrna. Tył pokryto szkłem Gorilla Glass Victus, a ekran Gorilla Glass Victus 2.

Sony Xperia 1 VI

Sony deklaruje, że Xperia 1 VI otrzyma 3 duże aktualizacje oprogramowania i 4-letnie wsparcie bezpieczeństwa.