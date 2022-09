Sony Xperia 5 IV to smartfon, który powinien zainteresować osoby stroniące od największych modeli. Sprawdźcie, co dokładnie ma do zaoferowania i czy producent trafnie go reklamuje.

Xperia 5 IV kolejną nowością Sony. Czy faktycznie jest kompaktowa?

Kompaktowy smartfon klasy premium to określenie, jakim w stosunku do omawianej nowości posługuje się sam producent. Czy ma rację? Jeśli chodzi o wymiary, Sony Xperia 5 IV nie będzie najbardziej kompaktowym smartfonem na rynku, ale biorąc pod uwagę obecne trendy bez wątpienia należy plasować ją w gronie mniejszych modeli. Oferuje ekran o przekątnej 6,1 cala oraz ogólne wymiary wynoszące 156 x 67 x 8.2 mm. Przy wadze 172 g.

Jeśli chodzi o wykorzystane materiały, wątpliwości będzie mniej. Obudowa to bowiem połączenie aluminiowych ramek oraz wytrzymałego szkła Corning Gorilla Glass Victus na przednim i tylnym panelu. Dodatkowo cała konstrukcja jest wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Wygląda to tak, jak na klasę premium przystało. Pod względem designu Sony pozostało wierne swojej polityce. I dobrze, bo modeli z wszelkiej maści wcięciami na przednie aparaty jest pod dostatkiem. Padają jednak wzmianki o obudowie cechującej się bardziej ściętymi krawędziami, ale czy będzie to odczuwalne w użytkowaniu można będzie przekonać się dopiero podczas testów.

Podzespoły są tu godne flagowca

Specyfikacja też pasuje do wyższego segmentu. Wystarczyłoby nawet wspomnieć, że bardzo blisko jej do tego co znamy z Xperii 1 IV, a więc aktualnie najbardziej zaawansowanego smartfona tego producenta.

Przywoływany już wyświetlacz to panel OLED o proporcjach 21:9, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Obsługuje HDR i wedle zapowiedzi będzie zauważalnie jaśniejszy niż ekran w poprzedniku. Nad wydajnością czuwa natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 współpracujący z 8 GB RAM.

Sporo uwagi poświęca się, niejako standardowo w przypadku Sony, elementom przygotowanym dla sympatyków fotografii. Pod tym kątem smartfon też zapowiada się obiecująco, posiada aparat składający się z obiektywów szerokokątnego, tele oraz ultraszeokokątnego, przy czym dwa pierwsze wspiera OIS, a wszystkie wspomaga funkcja Real-time Eye AF. Znalazło się tu zresztą wiele ciekawych rozwiązań pochodzących z aparatów Alpha, które zastosowano też we wspomnianej Xperii 1 IV. I tu znajdzie się opcję rejestrowania wideo 4K HDR przy 120 kl./s ze wszystkich obiektywów.

Sony chwali się, że zaprezentowany właśnie smartfon został wykorzystany do nakręcenia całego materiału do teledysku „People Pleaser” promującego najnowszy singiel Cat Burns. Być może część z Was już domyśla się, że to przemycona reklama trybu Videography Pro. Zresztą nie tylko, bo płynnie przechodzi to w promowanie funkcji Music Pro. Nikomu niczego nie umniejszając, przeciętnego użytkownika w większym stopniu może ucieszyć to, że Sony Xperia 5 IV nie tylko posiada głośniki stereo z Dolby Atmos zoptymalizowane we współpracy z Sony Music Entertainment, ale również złącze słuchawkowe 3,5 mm. Obsługiwany jest też system DSEE Ultimate i kodek LDAC.

Sony Xperia 5 IV - specyfikacja techniczna

Android 12

6,1-calowy ekran OLED, 1080 x 2520 pikseli, 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)

8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS + microSD

aparat główny 12 Mpix, 24mm, f/1.7 z OIS + 12 Mpix, 60mm, f/2.4 z OIS + 12 Mpix, 16mm, f/2.2

aparat przedni 12 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e, NFC, dual SIM (nano-SIM, eSIM), 5G

głośniki stereo, złącze jack 3,5 mm

bateria 5000 mAh z ładowaniem bezprzewodowym (nie podano, o jakiej mocy)

wodoszczelność IP68

wymiary 156 x 67 x 8.2 mm

waga 172 g

Kto, kiedy i za ile będzie mógł kupić Sony Xperia 5 IV?

Smartfon Sony Xperia 5 IV będzie dostępny globalnie, w Polsce ma pojawić się już w połowie tego miesiąca. To dość ważne, bo japoński producent niekiedy zmusza nas do bardzo długiego oczekiwania na swoje nowości.

W sprzedaży pojawią się dwie wersje kolorystyczne - czarna i zielona. Niestety nie znamy kwoty, jaką przyjdzie wyłożyć zainteresowanym. Będzie ona jednak spora, ponieważ na zachodzie smarfon ma kosztować 1049 euro (nie sprecyzowano, w jakiej wersji). W przedsprzedaży prawdopodobnie pojawi się dodatkowy gadżet w postaci słuchawek.

Źródło: sony