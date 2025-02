Sony zaprasza na pokaz gier. Co zobaczymy na State of Play 2025?

Kolejne plotki właśnie się potwierdziły. Sony szykuje State of Play. Pokaz gier odbędzie się 12 lutego 2025 i potrwa ok. 40 minut. Czego możemy się spodziewać?

Stęskniliście się za State of Play? Jeśli tak, to “niebiescy” mają dobre wieści. Otóż nadchodzi soczysty pokaz gier. Wydarzenie odbędzie się 12 lutego 2025 r. o godzinie 23:00 czasu polskiego. Należy spodziewać się ok. 40-minutowej prezentacji. Co konkretnie możemy zobaczyć?

Co zobaczymy na State of Play?

Z oficjalnej informacji niewiele wynika – przedstawione zostaną informacje na temat nadchodzących gier i aktualizacji już istniejących.

“State of Play powraca już jutro, 12 lutego! Oglądaj na żywo wiadomości i aktualizacje dotyczące wspaniałych gier, które pojawią się na PS5. Program celebruje kreatywny i wyjątkowy wybór ekscytujących gier ze studiów z całego świata” – czytamy na łamach Blog PlayStation.

Niewykluczone, że zobaczymy Death Stranding 2 oraz kontynuację Ghost of Tsushima, czyli Ghost of Yotei. Obie gry nie mają jeszcze skonkretyzowanej daty premiery, więc jest szansa, że poznamy ją właśnie podczas State of Play. Możliwe jest również, że Ubisoft zaprezentuje Assassin’s Creed: Shadows, bowiem wielkimi krokami zbliża się premiera.

Nie wyklucza się również nowości od Insomniac Games w sprawie gry Wolverine, która od czasu zapowiedzi w 2021 roku nie doczekała się oficjalnych aktualizacji, poza nielicznymi szczegółami, w tym wyciekiem grywalnej wersji w wyniku ataku hakerskiego.

Co do istniejących gier, to być może zostanie potwierdzone ulepszenie Helldivers 2 do PS5 Pro Enhanced. Po ostatniej aktualizacji gry, internauci donosili o poprawionej wydajności na lepszej wersji PS5.

Wydarzenie będzie można oglądać na żywo na oficjalnym kanale PlayStation w serwisie YouTube oraz platformie Twitch.

Źródło: Blog PlayStation