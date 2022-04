11 bit studios pochwaliło się pierwszymi informacjami i materiami promującymi grę South of the Circle, która trafi na rynek w efekcie współpracy z brytyjskim studiem State of Play Games.

South of the Circle dołączy do katalogu wydawniczego 11 bit studios

Może i 11 bit studios nie jest największym polskim studiem, ale na swoim fachu bezsprzecznie dobrze się zna. Frostpunk czy This War of Mine to przecież świetne tytuły. Poza tworzeniem gier, wspomniane studio jest również wydawcą starającym się odpowiednio dobierać propozycje do swojego katalogu. To też robi dobrze, czego dowodzi przykład chociażby Children of Morta i, miejmy nadzieję, wkrótce także South of the Circle.

Jest to gra brytyjskiego studia State of Play Games, która zostanie teraz zaprezentowana szerszej publiczności. Przedstawiciele 11 bit studios chwalą ją przede wszystkim za pełną emocji warstwę narracyjną i artystyczna subtelność. Fabuła zabiera graczy do czasów Zimnej wojny i skupia się wokół losów Petera. Z jednej strony stara się dobrze lawirować w samym środku zakulisowej walki militarnych potęg dbając o swoją karierę, co niestety trudno połączyć z porywami serca. Być może w pewnym momencie będzie musiał wybrać - kariera lub miłość?

„South of the Circle to jeden z tych tytułów, w których zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Narracyjna warstwa gry i jej artystyczna subtelność z miejsca nas urzekły. South of the Circle skupia się przede wszystkim na opowiadaniu historii inspirowanej światowej klasy kinem, co odróżnią ją od naszych pozostałych tytułów. Niemniej jestem przekonany, że gdy tylko gracze doświadczą tej wciągającej od pierwszych chwil i wyładowanej emocjami historii, to zrozumieją, dlaczego chcieliśmy mieć ten tytuł pod swoimi skrzydłami. Cieszymy się też, że możemy rozpocząć współpracę ze State of Play, bo studio to od dawna znajdowało się w kręgu naszych zainteresowań.” - Marek Ziemak, External Development Director w 11 bit studios

Styl graficzny faktycznie jest nietypowy, ale to najlepiej przybliży już zwiastun. State of Play Games udało się przy tym zadbać o nie lada obsadę, bo głosów głównym bohaterom życzyli tutaj Gwilym Lee (znany między innymi z Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman in White), Anton Lesser (Gra o tron), Adrian Rawlins (Czarnobyl) i Michael Fox (Downton Abbey).

South of the Circle zwiastun

Kiedy premiera South of the Circle?

Data premiery South of the Circle nie została ujawniona, ale wedle zapewnień 11 bit studios nie będziemy musieli długo czekać. Gra ma zostać wydana „wkrótce”.

Jeśli już zastanawiacie się, czy zagracie na swojej ulubionej platformie, to jest na to spora szansa. South of the Circle zmierza bowiem na wszystkie najpopularniejsze sprzęty dla graczy, czyli PC oraz konsole Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.

Źródło: 11 bit studios