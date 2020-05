Po wielu zapowiedziach, próbach, przełożonych terminach, w końcu nastąpi pierwszy lot załogowej wersji SpaceX Dragon, która zawiezie dwuosobową załogę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jeśli dopisze pogoda i zawsze potrzebne przy takich przedsięwzięciach szczęście.

Od momentu, gdy zakończono program lotów wahadłowcami w 2011 roku, jedynym sposobem na dostanie się we własnej osobie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, są loty statkami Sojuz w cenie 86 milionów dolarów za osobę. A raczej były, bo oto otwiera się nowa era w załogowej eksploracji Kosmosu. Dumni amerykanie podkreślają, że w końcu znowu ludzie polecą w kosmos z terenu USA. Słowa prawdziwe, ale trzeba dodać, że po raz pierwszy lot będzie realizowany przy ogromnym współudziale firmy prywatnej jaką jest SpaceX. Ta dostarcza rakietę i pojazd zgodnie z wytycznymi NASA, które z kolei zapłaci za to.

Należąca do zawsze kontrowersyjnego Elona Muska firma odnosi spore sukcesy oferując od 2012 roku loty komercyjne z dostawami towarów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (MSK). Nie jest to jedyna instutucja prywatna, która takie loty robiła, ale też chyba najbardziej zasłużona. O SpaceX słyszymy ostatnio wiele także przy okazji Starlinka, który jak na razie rozwija się bezproblemowo. Dla przypomnienia to sieć satelitów, mających dostarczać bezprzewodowy internet w prawie każde miejsce na Ziemi. Konkurencyjny OneWeb nie wytrzymał presji oraz problemów związanych z pandemią i odpadł z tego wyścigu, choć wystrzelił na orbitę już 74 satelity.



Wraz załogową misją SpaceX wraca stare logo NASA, które używane było we wczesnej erze lotów wahadłowców. Będzie ono koegzystować z obecnym, klasycznym logo organizacji

SpaceX znamy z wielokrotnych bardzo ambitnych zapowiedzi związanych z załogową eksploracją Kosmosu. Wiemy, że firma pracuje nad lotem na Marsa i Księżyc. W zasadzie gdyby trzymała się pierwotnych założeń już dziś powinniśmy mieć kolekcję zdjęć wykonanych przez turystów oglądających Srebrny Glob z bliska. Jednak w przypadku eksploracji Kosmosu, plany, a ich pomyślna realizacja to dwie często sprzeczne rzeczy. Dlatego cieszy, że w końcu udało się doprowadzić projekt SpaceX Crew Dragon do finału. Ten finał nastąpi o 22:33 czasu środkowoeuropejskiego, gdy rakieta Falcon 9 Block 5 (wersja stosowana od 2018 roku) wyniesie pierwszą załogę w Kosmos. W czwartek jej członkowie uścisną dłonie z rezydującą obecnie na pokładzie MSK ekipą.

Transmisję ze startu będzie można oglądać na oficjalnym kanale NASA TV, a także na stronie SpaceX. Prognoza pogody zakłada 60% szans, że warunki będą korzystne. Jeśli konieczne będzie przełożenie startu, druga szansa nastąpi już w sobotę 30 maja. Wtedy pogoda ma być nieznacznie lepsza.

Jak wygląda załogowa kapsuła SpaceX Dragon Crew? Czy jest tam ciasno?

Oglądając zdjęcia kapsuły wykonane z odległości można mieć wątpliwości co do komfortu podróżujących tym pojazdem. Oczywiście, na Księżyc nigdy nie leciało się wygodnie, ale ostatni raz robiliśmy to 48 lat temu. Po tylu latach można oczekiwać choćby minimalnej poprawy warunków podróży.

Gdy zajrzymy do wnętrza załogowej kapsuły SpaceX, okaże się, że nie jest tam wcale tak ciasno. Zdjęcie nie pozwala zbyt dobrze wczuć się w realia, ale można powiedzieć, że z pewnością nie będzie gorzej niż podczas lotu samolotem w klasie ekonomicznej. A już na pewno widoki za oknem zrekompensują wszelkie niedogodności związane z przeciążeniami i przejściem w stan nieważkości. Mimo to załogowy SpaceX Dragon w obecnej postaci ma posłużyć jako transport, a nie pojazd do długotrwałego lotu. Tak przestronnie jak we wnętrzu wahadłowca kosmicznego to jeszcze nie będzie.

Załogowy Dragon zbudowano na bazie wersji cargo, którą SpaceX eksploatuje od 2012 roku. Ma on średnicę w dolnej części około 3,6 metra, wysokość około 7,5 metra oraz kształt walca połączonego z zaokrąglonym stożkiem. Waży przy tym około 12 ton.

Po jego bokach umieszczono dodatkowe pędniki, których celem jest między innymi umożliwienie bezpiecznego oddalenia się członu załogowego od rakiety Falcon 9. Przednia zaokrąglona część zabezpiecza w trakcie startu moduł dokujący. Poniższe wideo to efektowna symulacja tego jak będzie przebiegać misja SpaceX.

Sterowanie na miarę smartfonowych czasów - dotykowe

Wracając do środka zauważymy, że niewiele jest tam elementów kontrolnych w porównaniu doznanych nam już pojazdów załogowych. SpaceX zdecydowało, że załoga będzie polegać przede wszystkim na nowoczesnych technologiach, w tym dotykowych ekranach, z których obsługą dziś zapoznają się już i najmłodsi. To pozwala znakomicie zaoszczędzić przestrzeń potrzebną na przyciski i elementy sterujące, ale trochę budzi obawy, czy wszystko zadziała bezproblemowo.





Czy załoga będzie bezpieczna?

Niezależnie od tego czy mówimy o lotnictwie czy astronautyce, faza startu i lądowania należą do najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych. Dlatego w styczniu 2020 roku przeprowadzono test, który miał przekonać przedstawicieli NASA jak i SpaceX, że w razie ewentualnych problemów, życie załogi nie będzie zagrożone.

Jako smutną ciekawostkę warto tu przypomnieć sobie nieszczęśliwy wypadek Challengera w 1986 roku. Brak jakichkolwiek możliwości manewrowych po eksplozji rakiety wynoszącej uniemożliwił kontrolowany powrót wahadłowca na Ziemię. I to było jak wskazało śledztwo przyczyną śmierci załogi. Ta przeżyła eksplozję, zginęła dopiero w wyniku uderzenia przedziału załogowego w powierzchnię wody.



Bob Behnken oraz Doug Hurley

Załoganci załogowej kapsuły SpaceX Dragon ubrani zostali w kombinezony, które zaprojektował stylista z filmu Batman vs Superman. Dopasowane są one do futurystycznego i ascetycznego wyglądu wnętrza pojazdu.

Dwóch astronautów czyli połowa dopuszczalnej załogi SpaceX Crew Dragon

Pierwszymi astronautami w Dragonie będą Bob Behnken oraz Doug Hurley. Czterdziestoletni Bob już dwa razy latał wahadłowcami na orbitę, w trakcie drugiej jego misji na MSK dostarczono słynny moduł Cupola. To przez jego okna powstaje większość przepięknych zdjęć Ziemi. Dla starszego o 4 lata Douga będzie to również trzeci lot w Kosmos. Szczególny, gdyż brał udział on również w misji wahadłowca Atlantis w 2011, zamykającej program lotów tymi pojazdami.

Jeszcze w ubiegłym roku mówiąc o załogowym Dragonie myśleliśmy o 7-osobowej konfiguracji pojazdu. Ostatecznie wewnątrz kapsuły znalazły się tylko 4 siedzenia, co zmaksymalizuje bezpieczeństwo załogi w przypadku problemów w trakcie lotu.

To 8 misja SpaceX w 2020, a 85 lot rakiety Falcon 9

Środowa misja nosi nazwę SpaceX DM-2 gdzie DM oznacza Demo. Ta przypominająca świat gier terminologia podkreśla, że będzie to przede wszystkim pokaz możliwości technicznych SpaceX z udziałem załogi. Pokaz, który jednak nie będzie grą, a poważnym przedsięwzięciem. Dlatego motto tej misji brzmi „Bo przede wszystkim ważna jest załoga”.

Jako miejsce historycznego startu wyznaczono słynną platformę LC-39A w Centrum Kosmicznym Kennedy’ego na przylądku Canaveral. Po 11 minutach od startu kapsuła oddzieli się od drugiego członu rakiety. Lądowanie pierwszego nastąpi na pływającym lądowisku, drugi spadnie do oceanu. Po 19 godzinach lotu pojazd zadokuje do MSK.

Konstrukcja SpaceX Crew Dragon zakłada, że będzie on w stanie wytrzymać 210 dni na orbicie w stanie zadokowanym do MSK. To o miesiąc więcej niż Sojuz. Pozwala to bezpieczniej niż w przypadku rosyjskiego pojazdu wydłużyć pobyt astronautów w Kosmosie, ale pierwsza załoga wróci na Ziemię raczej dużo wcześniej gdyż trwałość pojazdu w wersji Demo obliczona jest na maksymalnie 110 dni.

Źródło: SpaceX, inf. własna, foto: NASA Kennedy, SpaceX

