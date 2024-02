Jeśli spojrzymy na specyfikację Creative Zen Hybrid 2, to szybko dostrzeżemy szereg ciekawych rozwiązań. Nowe słuchawki rzucą wyzwanie nawet najbardziej wybrednym i wymagającym użytkownikom.

Niezależnie od tego, czy polujemy na gamingowe słuchawki, czy stawiamy pracę biurową, zawsze chcemy otrzymać najwyższą jakość. By zweryfikować swoje oczekiwania, warto sprawdzić specyfikację nowyc słuchawek Creative Zen Hybrid 2.

Charakteryzują się one długą żywotnością akumulatora. Oferują one 67 godzin pracy na jednym ładowaniu z wyłączonym systemem redukcji szumów (ANC), a z włączonym systemem ANC nawet do 49 godzin. Słuchawki Creative Zen Hybrid 2 są w stanie usunąć szersze spektrum szumów otoczenia do -30dB.

Creative Zen Hybrid 2 w szczegółach

ANC to nie wszystko. W Creative Zen Hybrid 2 znajdziemy tryb otoczenia (Ambient), funkcję Noise Control, łączność wielopunktową czy obsługę asystentów głosowych. Słuchawki wyposażono w 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, pałąk 3D wyściełany pianką z pamięcią kształtu, technologię Bluetooth 5.2, szybkie ładowanie (szybkie pięciominutowe ładowanie zapewni do 5 godzin odtwarzania w oparciu o średni poziom głośności) za pomocą USB-C oraz złącze AUX 3,5mm dla połączeń analogowych.

Elementy sterujące są umieszczone na prawej muszli słuchawkowej, co umożliwia łatwe odbieranie połączeń, wydawanie poleceń za pomocą asystentów głosowych lub regulowanie głośności odtwarzania. Za płynną transmisję dźwięku odpowiada technologia Bluetooth 5.2, a za jakość audio - kodeki AAC i SBC. Dzięki trybowi Low Latency, opóźnienie dźwięku zostało znacznie zredukowane do zaledwie ~85 ms.

Komunikacja przez Creative Zen Hybrid 2

Dzięki zastosowaniu mikrofonów wielokierunkowych typu MEMS oraz technologii ENC, mamy możliwość cieszenia się nieskazitelną jakością komunikacji podczas prowadzenia rozmów. Wspomniane rozwiązanie technologiczne ma za zadanie analizować i redukować niepożądane dźwięki tła, które mogą zakłócać komunikację.

Creative Zen Hybrid 2 to również komfort i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, na przykład podczas oczekiwania na pociąg na zatłoczonym dworcu, składania zamówienia w głośnej kawiarni, czy też podczas spaceru po ruchliwych ulicach miasta, wystarczy skorzystać z Trybu Ambient. W momencie prowadzenia rozmowy, piąty wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów, priorytetowo traktuje głos rozmówcy, co pozwala na skupienie się na treści rozmowy. Słuchawki możemy przechowywać składane na płasko na pół lub kompaktowo.

Specyfikacja Creative Zen Hybrid 2

Przetworniki słuchawek:

- 40mm Dostrojone przetworniki neodymowe

- Pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz

- Czułość (1 kHz / mW): 116 dB

- impedancja: 32 omy



Mikrofony:

- Typ: wielokierunkowe x 5



Wersja Bluetooth:

- Bluetooth 5.2



Profile Bluetooth:

- A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo, Bluetooth)

- AVRCP (zdalnie sterowana transmisją Bluetooth)

- HFP (profil głośnomówiący)



Kodeki audio:

- SBC, AAC



Częstotliwość łącza Bluetooth:

- 2402–2480MHz



Zasięg działania bezprzewodowego:

- Do 15m



Maksymalna moc wyjściowa RF:

- 9 dBm



Obsługa funkcji asystenta głosowego:

- Siri i Asystent Google



Typ akumulatora:

- Bateria w słuchawkach: 1 x akumulator litowo-jonowo-polimerowy 600 mAh



Czas odtwarzania (domyślnie):

- Do 67 godzin (z wyłączoną funkcją ANC)

- Do 49 godzin (z włączoną funkcją ANC)

Interfejs ładowania:

- USB-C (ładowanie)



Czas ładowania:

- 2 godziny

- 5 minut ładowania dla 5 godzin odtwarzania, w oparciu o średni poziom głośności. Rzeczywista żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania, ustawień, utworów i warunków środowiskowych



Długość kabla USB:

- 0,3 m



Długość kabla analogowego:

- 1,2 m



Masa:

- Słuchawki: 287 g



Wymagania dla dźwięku Bluetooth:

- Zgodne urządzenia Bluetooth obsługujące profil stereo Bluetooth(A2DP)

- Zgodne urządzenia Bluetooth obsługujące profil HandFree (HFP)

- Zgodne urządzenia Bluetooth obsługujące profil zdalnego sterowania (AVRCP)



Dźwięk analogowy:

- Obsługuje wejście 3,5 mm z urządzeń audio



Zawartość opakowania:

- 1 Creative Zen Hybrid 2

- 1 3,5 mm kabel AUX-in (1,2m)

- 1 kabel USB-C do USB-A (do ładowania)

- Przewodnik Szybki Start

Jeżeli chodzi o cenę i dostępność, zestaw słuchawkowy Creative ZEN Hybrid 2 w kolorze białym można nabyć na stronie apollo.pl za 329 zł. W najbliższym czasie dostępność zwiększy się.

Źródło: Creative, zdjęcie otwarcia: Creative